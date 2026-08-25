トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督、ジェームズ・マディソンの負傷状況を報告　サヴィーニョには習慣を変えるよう警告

トッテナムは今夏、7選手の補強に向けて総額3億1900万ポンドを投じており、マンチェスター・シティから加入したサヴィーニョが最新の大物補強となった。移籍金は当初7500万ポンドで、さらに1000万ポンドの追加条項が付く。

火曜日の記者会見でデ・ゼルビ監督は、このブラジル人ウインガーへの期待を語る一方で、具体的な改善点にも言及した。トッテナム指揮官は、このアタッカーに卓越したドリブル技術に加えて、より多くのゴールを求めている。

「世界最高クラスの他のウインガーたちを分析すれば、その多くは1シーズンに10〜15得点を決めている」とデ・ゼルビ監督は説明した。「彼にはその資質がある。おそらく習慣の問題だ。アシストや1対1のドリブル、そして得点にも集中しなければならないので、習慣を変える必要がある」