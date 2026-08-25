Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督、ジェームズ・マディソンの負傷状況を報告 サヴィーニョには習慣を変えるよう警告
サヴィーニョに高まる期待
トッテナムは今夏、7選手の補強に向けて総額3億1900万ポンドを投じており、マンチェスター・シティから加入したサヴィーニョが最新の大物補強となった。移籍金は当初7500万ポンドで、さらに1000万ポンドの追加条項が付く。
火曜日の記者会見でデ・ゼルビ監督は、このブラジル人ウインガーへの期待を語る一方で、具体的な改善点にも言及した。トッテナム指揮官は、このアタッカーに卓越したドリブル技術に加えて、より多くのゴールを求めている。
「世界最高クラスの他のウインガーたちを分析すれば、その多くは1シーズンに10〜15得点を決めている」とデ・ゼルビ監督は説明した。「彼にはその資質がある。おそらく習慣の問題だ。アシストや1対1のドリブル、そして得点にも集中しなければならないので、習慣を変える必要がある」
- (C)Getty Images
移籍市場での忍耐
このウインガーの確保は長期にわたるプロセスとなり、8月最後の週までもつれ込んだ。デ・ゼルビ監督は、自身がもともとせっかちな性格だと認めつつも、トップレベルの才能の到着を待つ必要性は理解していた。
交渉の長期化について問われると、同監督は次のように語った。「私は我慢強くない。我慢はない。ただ、待たなければならない。なぜなら、サビオに向けた交渉はエバートン戦の1週間後か3日後に始めたからだ。そして多くの理由があって、サビオとの契約をまとめるのは8月最後の週になった。だが、ほかの選手ならまとめられると思う。でも、もし最高レベル、最高のクオリティーを持つ選手を求めるなら、普通の選手以上に少し待つのも正しいことだ」
負傷状況とチーム編成の最新情報が錯綜
トッテナムが水曜夜のカラバオカップでチャールトン戦に臨むのを前に、デ・ゼルビ監督はチーム状況について明暗の分かれるアップデートを明かした。マディソンは肩に軽い負傷を負ったため、この試合を欠場する。一方で、モハメド・クドゥスも引き続き起用不可となっている。
ただ、ドミニク・ソランケは先発可能な状態にあり、土曜日のプレミアリーグでのブレントフォード戦の失望的な敗戦後、攻撃陣にとって追い風となる。ミッキー・ファン・デ・フェンとペドロ・ポロは、アカデミーの有望株ルカ・ウィリアムズ＝バーネットとともにベンチ入りする見込みだ。デ・ゼルビ監督は育成システムへの信頼を強調し、アカデミーの選手たちはそれに値する働きを見せた時にチャンスを得るべきだと述べた。
- Getty
即時の反応を求めている
トッテナムは、ブレントフォード戦での低調なパフォーマンスから素早く立て直し、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでチャールトンと対戦しなければならない。デ・ゼルビ監督は、リーグと同じほど重視しているカラバオカップで、自身のチームが力強い反応を示すことを期待している。新戦力を組み込み、これからのシーズンに向けて一体感あるアイデンティティーを確立していく上でも、今この時期に勝つ習慣を築くことが極めて重要になる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。