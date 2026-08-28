マルムーシュはアイントラハト・フランクフルトで37ゴール、マンチェスター・シティで16ゴールを記録した好調な時期を経て加入。前線に重要な競争をもたらす存在であり、特にジェームズ・マディソンが万全ではなく、モハメド・クドゥスが負傷から復帰している状況ではなおさらだ。

このエジプト代表の影響力を強調し、デ・ゼルビは次のように付け加えた。「我々にとって素晴らしい補強だ。素晴らしい選手であり、また一人素晴らしい選手が加わった。選手として彼のことを我々は皆愛している。彼が自分にできることをやってくれることを願っている。攻撃面でより多くの解決策をもたらしてくれると思う。得点できる選手、そしてボールを持ってもうまくプレーできる選手が前線には必要だ。彼は非常にスピードがあり、素晴らしい資質を備えている。我々は皆うれしく思っている」