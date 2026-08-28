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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督、サヴィオとオマル・マルムーシュの獲得に続くさらなる補強を示唆
トッテナムの今夏の巨額投資
『ESPN』の報道によると、デ・ゼルビは今週、トッテナムがマンチェスター・シティからサヴィオとオマル・マルムーシュを立て続けに獲得したことに大きな喜びを見せている。トッテナムは総額8500万ポンドのパッケージでサヴィオを確保し、マルムーシュは買い取り義務付きの1シーズンのローンで加入。その金額は最大6000万ポンドに達する可能性がある。これにより、クラブの今夏の総支出は3億5000万ポンドを超えた。
デ・ゼルビは土曜日のニューカッスル戦を前に、新たに加わったアタッカー陣を称賛した。「サヴィオとマルムーシュは“ボンバ”だと思う。どういう名前で、どう呼べばいいのかは分からないが、間違いなく高いレベルの選手たちだ」とデ・ゼルビは語った。
- AFP
最後の移籍に動く
非常に慌ただしい移籍期間となっているにもかかわらず、デ・ゼルビ監督は、トッテナムが火曜夜までに依然として戦力強化を目指して積極的に動いていると認めた。指揮官は、残る補強ターゲットについて話し合うため、きのうの夕食の席でクラブ上層部と建設的な協議を行ったことも明かしている。「今回のような移籍市場、そして今回のようなウインドーになるとは思っていなかった」とデ・ゼルビ監督は説明した。
「あと1人、特定のポジションで加えられると思う。ただ、きのうはオーナーたち、ヴィナイ［ヴェンカテシャム］、ヨハン［ランゲ］、そしてエンリコ［ヴェントゥレッリ］と夕食に行った。そこでこの件について話したが、全員が同じ方向を向いていて、とても良い連携が取れている」
マルムーシュが攻撃面の解決策をもたらす
マルムーシュはアイントラハト・フランクフルトで37ゴール、マンチェスター・シティで16ゴールを記録した好調な時期を経て加入。前線に重要な競争をもたらす存在であり、特にジェームズ・マディソンが万全ではなく、モハメド・クドゥスが負傷から復帰している状況ではなおさらだ。
このエジプト代表の影響力を強調し、デ・ゼルビは次のように付け加えた。「我々にとって素晴らしい補強だ。素晴らしい選手であり、また一人素晴らしい選手が加わった。選手として彼のことを我々は皆愛している。彼が自分にできることをやってくれることを願っている。攻撃面でより多くの解決策をもたらしてくれると思う。得点できる選手、そしてボールを持ってもうまくプレーできる選手が前線には必要だ。彼は非常にスピードがあり、素晴らしい資質を備えている。我々は皆うれしく思っている」
- Getty Images Sport
スパーズの次はどうなる？
トッテナムは土曜の夜にニューカッスルをホームに迎える。この一戦では、水曜のカラバオカップでの5-1の勝利に出場したミッキー・ファン・デ・フェンとペドロ・ポロが先発する可能性がある。サヴィオはフルデビューの可能性があり、パペ・サールの去就は火曜の期限を前に依然として不透明だ。デ・ゼルビはサールに対し、適切な移籍オファーを見つけることは依然として選手自身の責任だと警告した。
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