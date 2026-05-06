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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、マルセイユ時代のカナダ代表イスマエル・コネへの対応をめぐり、ジェシー・マーシュから「とんでもないクソ野郎」と罵られた。
マルシュ、デ・ゼルビの振る舞いを容赦なく批判
CBSスポーツのポッドキャスト『Call It What You Want』（Golazo America）に登場したマーシュ監督は、デ・ゼルビ監督の指導法に率直な意見を述べた。サッスオーロでのコネの成長を称賛する一方、自身が率いるカナダ代表監督として、リーグ・アン時代におけるトッテナム監督の若手扱いに疑問を投げかけた。
「私がチームを引き継いだとき、イスマエルは未熟ながら才能ある選手だった」とマーシュは語った。「それ以来、私は彼と規律や集中力について、それが日常生活や栄養、睡眠、トレーニング、そして知性面で何を意味するかを何度も話し合ってきた。 イタリアへ渡り、昇格したばかりのチームで組織力が高いリーグを戦った結果、彼は重要な役割を果たし、素晴らしい1年を過ごした」と語った。
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マルセイユ騒動の内幕が明らかに
報道によると、マルセイユの練習中、コネとデ・ゼルビの緊張が高まった。コネが戦術指示に従わなかったため、デ・ゼルビはチームメイトの前で彼を批判し、「エージェントに連絡して新クラブを探せ」とピッチから追い出したという。
マルシュは、23歳の選手にとって大きな試練だったと指摘した。「つまり、イスマエルこそがその人物だと言うのはおそらく簡単だろう。私が彼と取り組んできたことや、代表チームが彼に対して行ったことだけでなく、彼がキャリアの中で成し遂げてきたこと、そして困難を乗り越えて踏み出してきた歩みからもそう言える。 デ・ゼルビの下での生活は楽ではなかったが、彼は折れず、新天地で見事に開花した。繰り返すが、デ・ゼルビの扱いは本当にひどかった」
イタリアとイングランドの対照的な状況
マルセイユを離れたコネはイタリアで再評価された。サッスオーロにレンタル加入後、1000万ユーロで完全移籍。今季は32試合6得点を挙げ、チームに不可欠な存在だ。マルシュ監督は、この復活がデ・ゼルビ監督の敵意にも屈しない彼の精神力を示していると語る。
一方、デ・ゼルビはプレミアリーグ移行後、波乱続きだ。現在トッテナムを率いるイタリア人監督は、北ロンドンで安定感を欠いている。スパーズはらしくなく降格圏近くに沈み、デ・ゼルビにはチームをその危機から脱却させる重圧がかかっている。
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カナダの期待の新星
マルシュ監督の下で成長したコネは「未熟」のレッテルを払拭し、カナダ代表の主力に躍進した。 現在リーグ10位のサッスオーロでセリエAで安定したパフォーマンスを示し、デ・ゼルビ監督下で苦戦した時期を克服した。今夏カナダ、メキシコ、米国で開催されるワールドカップでは、グループBでボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと対戦するカナダ代表の主将を務める。