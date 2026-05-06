トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、マルセイユ時代のカナダ代表イスマエル・コネへの対応をめぐり、ジェシー・マーシュから「とんでもないクソ野郎」と罵られた。

CBSスポーツのポッドキャスト『Call It What You Want』（Golazo America）に登場したマーシュ監督は、デ・ゼルビ監督の指導法に率直な意見を述べた。サッスオーロでのコネの成長を称賛する一方、自身が率いるカナダ代表監督として、リーグ・アン時代におけるトッテナム監督の若手扱いに疑問を投げかけた。

「私がチームを引き継いだとき、イスマエルは未熟ながら才能ある選手だった」とマーシュは語った。「それ以来、私は彼と規律や集中力について、それが日常生活や栄養、睡眠、トレーニング、そして知性面で何を意味するかを何度も話し合ってきた。 イタリアへ渡り、昇格したばかりのチームで組織力が高いリーグを戦った結果、彼は重要な役割を果たし、素晴らしい1年を過ごした」と語った。