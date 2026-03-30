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トッテナムのレジェンドが、スパーズはチャンピオンシップ行きに向かっていると警告――新監督も降格の運命を変えることはできない
トッテナムに降格の危機が迫る
ワドルは、プレミアリーグ残留をかけた苦戦を強いられるほどの惨憺たる不振を受けて、クラブの今後の方向性について深い懸念を表明した。この伝説的なウインガーは、目前に迫った新監督の選定でさえ、降格を免れるには手遅れであり、不十分かもしれないと示唆した。
10betの取材に対し、暫定監督のトゥドールが解任された後の古巣の行方について問われたワドルは、次のように語った。「チャンピオンシップ行きになりそうだ。 「クラブで起きている事態について、本当に懸念し、心配している。あれほどの規模のクラブが、今のような状況に陥っているとは信じられない」と語った。彼は、最近のノッティンガム・フォレスト戦での惨敗（0-3）を、事態の深刻さが明らかになった瞬間として挙げ、次のように付け加えた。「フォレスト戦の結果を受けて、トッテナム・ホットスパーは事実上、3番目の降格枠の最有力候補となった」
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経営陣の交代だけでは、腐敗は解決しない
クラブ首脳陣は、ロベルト・デ・ゼルビ氏に即座に指揮を執ってもらうため、多額の残留ボーナスを提示する意向であると報じられているが、ワドル氏は、指揮官の交代が根本的な問題を解決するとは依然として確信していない。彼は、このチームには降格争いを勝ち抜くために必要な気概が欠けていると主張した。さらに彼は次のように付け加えた。「ここ数年のトッテナムの監督たちを見てほしい。アントニオ・コンテ、ジョゼ・モウリーニョ。彼らは実績のある勝者だ。何か変わったか？ トッテナムに新しい監督が来たところで、何も変わらないと思う。
」「選手たちのレベルが足りていない。新しい監督が来たところで、それは変わらない。チームを見渡すと、クラブをこの窮地から救い出すだけの度胸や能力を備えているようには見えない選手ばかりだ。彼らに降格争いを戦う気概はあるのか？ 袖をまくり上げて戦う覚悟はあるのか？ この選手たちには、この悪循環を食い止めるだけの資質があるとは到底思えない。」
責任は理事会に帰せられる
ワドルはクラブの経営陣に対する批判をためらわず、トッテナムの衰退の主な原因は補強方針とトップの風土にあると主張した。 「問題は監督たちではない。クラブ上層部の文化を変えることだ。選手たちにも責任はあるが、最大の責任は取締役会とクラブの経営陣にある」とワドルは語った。「彼らは選手に資金を投じていない。常に将来を見据えて補強しているが、トッテナムには今すぐ戦力となる選手が必要だ。クラブは本当にめちゃくちゃな状態だ」
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不適切な採用と最終警告
元トッテナムのスター選手は、最近の移籍市場での動きを計画性の欠如を示す証拠として挙げ、特にシーズン途中のコナー・ギャラガーの獲得に疑問を呈した。彼は、トッテナムが現在の苦境を回避するのに役立ったはずの、即戦力となるプレミアリーグの選手たちを常に逃し続けていると指摘した。「ギャラガーを軽視するつもりはないが、アトレティコが1シーズン半で彼を手放すことに同意したのなら、警鐘が鳴るべきだ」とワドルは付け加えた。 「トッテナムは国内最高のスタジアムと最高のトレーニング施設を持っている。しかし、最高の選手たちを擁しているわけではない。経営陣が補強方針を変えない限り、クラブは常に苦戦を強いられるだろう。この選手たちを見ていて、来シーズンもトッテナムがプレミアリーグで戦っているだろうと確信できる要素は何一つない。」