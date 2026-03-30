トッテナムのレジェンドが、スパーズはチャンピオンシップ行きに向かっていると警告――新監督も降格の運命を変えることはできない

クラブ首脳陣は、ロベルト・デ・ゼルビ氏に即座に指揮を執ってもらうため、多額の残留ボーナスを提示する意向であると報じられているが、ワドル氏は、指揮官の交代が根本的な問題を解決するとは依然として確信していない。彼は、このチームには降格争いを勝ち抜くために必要な気概が欠けていると主張した。さらに彼は次のように付け加えた。「ここ数年のトッテナムの監督たちを見てほしい。アントニオ・コンテ、ジョゼ・モウリーニョ。彼らは実績のある勝者だ。何か変わったか？ トッテナムに新しい監督が来たところで、何も変わらないと思う。

」「選手たちのレベルが足りていない。新しい監督が来たところで、それは変わらない。チームを見渡すと、クラブをこの窮地から救い出すだけの度胸や能力を備えているようには見えない選手ばかりだ。彼らに降格争いを戦う気概はあるのか？ 袖をまくり上げて戦う覚悟はあるのか？ この選手たちには、この悪循環を食い止めるだけの資質があるとは到底思えない。」