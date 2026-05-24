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トッテナムのレジェンドから「戻ってきても無駄だ」と言われたクリスティアン・ロメロが、残留懸かった一戦のためイングランドへ帰還した。
ロメロ、エバートン戦直前にアルゼンチン代表の決定を覆す
アルゼンチン人センターバックは、日曜日に迫るエバートン戦へ備え、南米に残る予定を変更してイングランドへ戻った。膝の怪我回復のため母国に帰っていたロメロは、トッテナムが降格危機にある中、古巣ベルグラノの試合を観戦した。この判断はロンドン北部で波紋を呼んだ。
このタイミングに怒りを示す元クラブ関係者もいた。さらに今夏スペイン移籍の可能性も報じられ、彼の将来を心配する声も上がっていた。運命の週末を前にロメロが戻ったことで、トッテナムはエバートン戦で勝利し、降格を回避したいところだ。
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ホドルとシェリンガム、ロメロのリーダーシップに疑問
アルゼンチンでの映像公開後、元トッテナムMF兼監督のホドルはロメロの行動を厳しく批判した。
ホドルはデイリー・メールの取材に「彼を空港まで送って『戻ってくるな』と言ってやるよ」と語った。「これこそが彼の利己主義を物語っている。キャプテンとしてあんな振る舞いは許されない。家族のためならまだしも、本当に試合観戦で帰国するのなら、アルゼンチンに残って金を稼がせておけばいい」
シェリンガムも「クラブ史上最大の試合でキャプテンがいないのは悪例だ。誰かが彼を甘やかしている」と批判した。
「どういう了見だ？ 幼少期から応援するクラブの大事な試合があるからアルゼンチンに帰ってもいいのか？ そんな質問をするな。絶対に駄目だ。君にはロッカールームでチームメイトを支えてほしい。彼がそんな質問をしたことも、帰したことも信じられない。前例になるぞ。」
ロメロの将来をめぐる憶測
ロメロはサンダーランド戦で負った膝の怪我で依然戦線離脱中だが、トッテナムは日曜日の大一番を前に、彼の存在がチームに活力を与えると期待している。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、このディフェンダーの将来について問われたが、今シーズン以降の去就には言及しなかった。
「リーダーの在り方は人それぞれだ」とデ・ゼルビ監督は語る。「ロメロは怪我を押してW杯へ準備している。私にとって何も変わっていない。我々はクラブの未来のため最善を尽くすべきだ。彼は医療スタッフと相談し、アルゼンチンのスタッフとリハビリを続けるため母国へ帰国することを決めた」
「先週、彼と話をした。私には残留したいと伝えた。私は馬鹿ではない。クラブより自分を優先する選手がいるなら、私は変わらなければならない。だがロメロについては何もない。彼がここに来てから、常に正しい態度でいるからだ」
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スパーズ、残留懸け正念場
プレミアリーグ残留がかかるトッテナムは、クラブ近年で最も重要な試合に臨む。ロメロは出場できないが、批判と不透明な1週間を経て、彼のチーム内役割への注目は続く。エバートン戦の結果は、リーダーシップ、再建、そしてロメロの将来を含む夏の計画に大きな影響を与えるだろう。