アルゼンチン人センターバックは、日曜日に迫るエバートン戦へ備え、南米に残る予定を変更してイングランドへ戻った。膝の怪我回復のため母国に帰っていたロメロは、トッテナムが降格危機にある中、古巣ベルグラノの試合を観戦した。この判断はロンドン北部で波紋を呼んだ。

このタイミングに怒りを示す元クラブ関係者もいた。さらに今夏スペイン移籍の可能性も報じられ、彼の将来を心配する声も上がっていた。運命の週末を前にロメロが戻ったことで、トッテナムはエバートン戦で勝利し、降格を回避したいところだ。