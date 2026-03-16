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トッテナムのファンたちは、ノッティンガム・フォレストとの降格を懸けた一戦に向け「チームを全面的に支持する」とクラブ側が約束したことを受け、不満を抱えつつも、当初予定していた経営陣への抗議活動をやむなく中止した。
トップリーグ残留の危機の中、団結が最優先事項に
トッテナム・ホットスパー・スタジアムの雰囲気は、チームが16位に低迷する原因となった悲惨な不振の連鎖を受けて、限界に達している。 スパーズは現在8試合未勝利で、ウェストハム・ユナイテッドが占める降格圏からわずか1ポイント上という位置にいる。日曜日のノッティンガム・フォレスト戦に合わせてオーナーに対する大規模な抗議活動が予定されていたが、「チェンジ・フォー・トッテナム（CFT）」グループはこの行動を延期することを決定した。この決定は、クラブがプレミアリーグ残留に重大な危機に直面していることを認識したためであり、ファンは組織に対する不満よりも残留を優先することになった。
政権ではなく、チームを支援する
ファンに向けて心からのメッセージを送ったCFTは、今回の決定が現在の経営陣への支持ではなく、クラブへの義務である旨を明らかにした。同グループは、理事会が「その資格はない」としながらも、順位表の厳しい状況を踏まえ、団結した姿勢が必要だと指摘した。「何よりもまず、私たちはトッテナム・ホットスパー・フットボール・クラブのファンです」と声明には記されていた。 同グループは、この運動の成否は参加人数にかかっていると強調し、このような重要な局面で抗議活動を行うことは状況を悪化させる恐れがあると懸念を示した。そして、「我々が支持するのはチームであり、体制ではない」という明確なスローガンで締めくくった。
急降下するシーズン
この休戦の裏には、クラブの近現代史において最も暗い時期の一つがある。国内リーグでの苦戦に加え、スパーズはチャンピオンズリーグのラウンド16でアトレティコ・マドリードに5-2という痛烈な敗北を喫し、敗退の瀬戸際に立たされている。サポーターの不満は、高額年俸の選手たちを抱えながらチームが下位3チームへと転落してしまったことに対し、クラブのオーナー側に責任があるとの認識に根ざしている。 CFTは抗議活動を中止することで、サポーターの結束を強め、チームを危機から救い出すことを目指している。同時に、差し迫った危機が去れば、経営陣に対する直接行動の時期が再び訪れることを約束している。
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生死をかけた死闘
自信を失ったトッテナムにとって、目前に控えるアトレティコ・マドリードとのホーム戦という難関は、一息つく暇さえ与えてくれない。チームは、シーズンの行方を左右するフォレストとの「6ポイントマッチ」を控える中、欧州での戦いを生き残るために、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで奇跡的な巻き返しを成し遂げなければならない。 代表戦の中断期間が近づく中、クラブ首脳陣は激しいプレッシャーにさらされている。これらのホームゲームで結果を出せなければ、抜本的な改革を求める声が再び高まることはほぼ確実だ。なぜなら、ファンとの現在の休戦状態は、ピッチ上での即座の結果にのみ依存しているからである。
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