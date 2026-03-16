トッテナムのファンたちは、ノッティンガム・フォレストとの降格を懸けた一戦に向け「チームを全面的に支持する」とクラブ側が約束したことを受け、不満を抱えつつも、当初予定していた経営陣への抗議活動をやむなく中止した。

ファンに向けて心からのメッセージを送ったCFTは、今回の決定が現在の経営陣への支持ではなく、クラブへの義務である旨を明らかにした。同グループは、理事会が「その資格はない」としながらも、順位表の厳しい状況を踏まえ、団結した姿勢が必要だと指摘した。「何よりもまず、私たちはトッテナム・ホットスパー・フットボール・クラブのファンです」と声明には記されていた。 同グループは、この運動の成否は参加人数にかかっていると強調し、このような重要な局面で抗議活動を行うことは状況を悪化させる恐れがあると懸念を示した。そして、「我々が支持するのはチームであり、体制ではない」という明確なスローガンで締めくくった。