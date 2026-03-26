トッテナムのストライカー、ランダル・コロ・ムアニは、降格争いの渦中にありながらも、次の移籍についてすでに承諾している

この移籍の背景にある要因の一つとして、ジョナサン・デイヴィッドの去就が挙げられる。カンポス氏は、リールで共に過ごした頃からこのカナダ代表選手を高く評価しており、長年にわたり注目してきた。報道によると、交換トレードが成立する可能性があり、その場合、デイヴィッドはパリ・サンジェルマンへ移籍し、コロ・ムアニはユヴェントスへ完全移籍で復帰することになる。

このような移籍は、PSGが求める新たなフォワードの獲得という要望を満たすと同時に、ユヴェントスにも大きな経済的メリットをもたらすことになる。デビッドはフリーエージェントとして獲得されたため、約4000万ユーロ相当の交換取引は、ユヴェントスにとって相当な売却益となる。理事会としては、わずか1シーズンでデビッドを手放すことには依然として若干の懸念を抱いているものの、コロ・ムアニのような実績ある選手を呼び戻せるという機会があれば、この取引を受け入れるよう説得される可能性もある。