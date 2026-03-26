Getty Images
翻訳者：
トッテナムのストライカー、ランダル・コロ・ムアニは、降格争いの渦中にありながらも、次の移籍についてすでに承諾している
コロ・ムアニ、トリノ復帰を目指す
コロ・ムアニは、2024-25シーズンにトリノで成功を収めたレンタル移籍を経て、ユヴェントスへの完全復帰への希望を決して捨てていない。ロンドンでの不本意な時期を過ごしたものの、27歳のこのフォワードは、イタリアのクラブに対し、再びプレーする準備ができていることを明確に伝えていると、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は報じている。
このフランス人選手は現在、トッテナムで苦戦を強いられており、クラブがプレミアリーグ残留を懸けて戦う中、わずか5得点にとどまっている。しかし、彼の代理人はすでに夏の移籍の可能性を示唆しており、選手本人もクラブが降格争いを乗り切れるかどうかに関わらず、トッテナムに残留しないことを決めている。彼は以前、10得点を挙げファンから愛されたイタリアでの安定感を求めている。
- AFP
PSGは完全移籍を求めている
パリ・サンジェルマンは、2023年に約9000万ユーロで獲得したこのストライカーとの完全な決別に向け、準備を整えている。フランス王者は、代理人に今後、期限付き移籍を認めない旨を伝えた。今夏、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長とルイス・カンポス・スポーツディレクターは、彼の退団を確定させるため、完全移籍またはトレードを希望している。
パリとユヴェントスの関係は、昨夏、移籍市場終了間際に事前合意済みの条件を変更したとされるイタリアのクラブのディレクター、ダミアン・コモリ氏に対し、PSG側が不満を抱いたことで深刻な亀裂が生じていた。この交渉決裂により、コロ・ムアニはトッテナムへの移籍を急遽余儀なくされたが、新たな夏の移籍市場が近づく中、双方は互いに有益な解決策を見出すべく、対立を解消する意向を示しているようだ。
スパレッティの攻撃陣に対する構想
コロ・ムアニがユヴェントスへの復帰を熱望している一方で、ルチアーノ・スパレッティ監督もまた、彼をチームに迎え入れることに強い意欲を示している。スパレッティ監督が元アイントラハト・フランクフルトの選手であるムアニを高く評価しているのは、ナポリを指揮していた頃までさかのぼる。同監督は、このフランス人選手の多才さが自身の戦術システムにぴったりだと考えている。報道によると、このイタリア人監督は、コロ・ムアニとドゥシャン・ヴラホヴィッチの両名を軸としたストライカーコンビを構想しているという。
- Getty
ジョナサン・デイヴィッドのトレード取引
この移籍の背景にある要因の一つとして、ジョナサン・デイヴィッドの去就が挙げられる。カンポス氏は、リールで共に過ごした頃からこのカナダ代表選手を高く評価しており、長年にわたり注目してきた。報道によると、交換トレードが成立する可能性があり、その場合、デイヴィッドはパリ・サンジェルマンへ移籍し、コロ・ムアニはユヴェントスへ完全移籍で復帰することになる。
このような移籍は、PSGが求める新たなフォワードの獲得という要望を満たすと同時に、ユヴェントスにも大きな経済的メリットをもたらすことになる。デビッドはフリーエージェントとして獲得されたため、約4000万ユーロ相当の交換取引は、ユヴェントスにとって相当な売却益となる。理事会としては、わずか1シーズンでデビッドを手放すことには依然として若干の懸念を抱いているものの、コロ・ムアニのような実績ある選手を呼び戻せるという機会があれば、この取引を受け入れるよう説得される可能性もある。