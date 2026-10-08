AFP
翻訳者：
トッテナムのスター、マティス・テルがフランス代表で記録に並ぶ歴史的快挙 ロベルト・デ・ゼルビは負傷者続出の危機に直面
テルがフランスU-21代表の最多得点記録に並ぶ
テルはフランスU-21代表での今インターナショナルウインドーで圧巻の活躍を見せ、火曜夜にオルレアンで行われたスイス戦の7-1大勝ではハットトリックを記録した。この最新の活躍により、このFWはフランスU-21代表での通算得点を17に伸ばし、オドソンヌ・エドゥアールが持つ歴代最多記録に並んだ。
フランスはすでに2027年U-21欧州選手権の出場権を確保していたが、予選グループを無敗、8勝で締めくくり、有終の美を飾った。テルはこの中断期間を通じて圧倒的な好調ぶりを示し、ほかの2試合でもゴールを決めており、そのパフォーマンスは11月のネーションズリーグを前に、A代表監督ジネディーヌ・ジダンの目を引く可能性がある。
21歳のテルは次に、この代表での勢いをプレミアリーグへつなげることを目指す。テルは今季、トッテナムでまだ得点を挙げておらず、チームは現在最下位に低迷している。
- AFP
「頭の片隅にはあった」
『レキップ』の取材に応じたテルは、エドゥアールの記録に並ぶことをかなり前から考えていたと認めた。トッテナムのスターは、記録更新を目指す上で家族からのプレッシャーが冗談交じりに影響していたことも明かした。
「兄はこの（ゴール記録の）ことについて、何カ月もずっと僕に言ってきていた」とテルは記者団に説明した。「結局のところ、頭の片隅にはあった」
このFWはまた、出場権獲得のプレッシャーがない中でプレーできたことが、スイス戦で自由なパフォーマンスにつながったとも語った。「出場権獲得が決まっていたので、それによって自分のベストを出せる別の種類のモチベーションがあった。だから今はとてもうれしい」と付け加えた。
デ・ゼルビに守備の悩みが増大する
テルの好調は明るい材料ではあるが、トッテナムのデ・ゼルビ監督は、悲惨なシーズンの立ち上がりを受けて増え続ける負傷者リストへの対応に追われている。スパーズはアストン・ビラにホームで2-3の敗戦を喫し、リーグ開幕5試合で3敗目。順位表の最下位に沈んでいる。
デ・ゼルビ監督は火曜日、クラブの動画内でかつての教え子で現在はトップチームコーチを務めるグス・ポジェと談笑するなど、落ち着いた様子を見せていた。しかし、このイタリア人指揮官には守備面で大きな懸念事項がある。右サイドバックのペドロ・ポロは、3週間に及ぶ長い代表ウインドーを前に、ハムストリングの問題によりスペイン代表を離脱した。
さらに、ヤン・ポール・ファン・ヘッケも足の問題でオランダ代表のキャンプから早期に帰宅した。同国代表の主将であるスパーズのミッキー・ファン・デ・フェンも、セルビア戦の勝利後に相手に踏まれ、軽い手の負傷を負った。ただ、オランダ代表のシャビ監督はその深刻さを否定し、次のように述べている。「彼は大丈夫だ。指を痛めたことでめまいを感じていた。大きなけがではない」
- AFP
オールド・トラッフォードでの厳しい一戦が待ち受ける
トッテナムは土曜日、マンチェスター・ユナイテッドとの大一番となるアウェーゲームで国内戦線に戻る。デ・ゼルビ監督は低迷するスパーズの今季を立て直すためにも、何としても好結果が必要だが、守備陣の欠場者がオールド・トラッフォードでの戦いを難しくする可能性がある。
ファン・ヘッケとポロが引き続き欠場となれば、スパーズ指揮官は危険なユナイテッドの前線を相手に守備陣の再編を強いられることになる。一方で、テルがついにトッテナムの一員として得点感覚を取り戻し、代表で見せている高い得点力を再現してくれることを期待しているはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。