テルはフランスU-21代表での今インターナショナルウインドーで圧巻の活躍を見せ、火曜夜にオルレアンで行われたスイス戦の7-1大勝ではハットトリックを記録した。この最新の活躍により、このFWはフランスU-21代表での通算得点を17に伸ばし、オドソンヌ・エドゥアールが持つ歴代最多記録に並んだ。

フランスはすでに2027年U-21欧州選手権の出場権を確保していたが、予選グループを無敗、8勝で締めくくり、有終の美を飾った。テルはこの中断期間を通じて圧倒的な好調ぶりを示し、ほかの2試合でもゴールを決めており、そのパフォーマンスは11月のネーションズリーグを前に、A代表監督ジネディーヌ・ジダンの目を引く可能性がある。

21歳のテルは次に、この代表での勢いをプレミアリーグへつなげることを目指す。テルは今季、トッテナムでまだ得点を挙げておらず、チームは現在最下位に低迷している。



