クルセフスキは、長く待ち望まれた実戦復帰を目前に控えている。壊滅的な16カ月に及ぶ負傷離脱を経ての復帰となる。26歳の同選手は、深刻なひざの問題により、2025年5月以降、公式戦に出場していない。スウェーデン代表の同選手は、再発する問題と闘う中で、トッテナムの前季を全休した。

同選手は2024-25シーズン終了後、右ひざの膝蓋骨の問題で最初の手術を受け、離脱は数カ月にとどまる見込みだった。しかし、回復は停滞し、3月に2度目の手術を受けることになった。この長期離脱により、トッテナムのファンの不安は増していき、最終的にはこのウインガーが夏のワールドカップを欠場することになった。