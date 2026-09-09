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トッテナムのスター、デヤン・クルセフスキが477日ぶりに衝撃復帰へ。復帰戦の候補も判明
クルセフスキ、悪夢のような負傷離脱の終わりが近づく
クルセフスキは、長く待ち望まれた実戦復帰を目前に控えている。壊滅的な16カ月に及ぶ負傷離脱を経ての復帰となる。26歳の同選手は、深刻なひざの問題により、2025年5月以降、公式戦に出場していない。スウェーデン代表の同選手は、再発する問題と闘う中で、トッテナムの前季を全休した。
同選手は2024-25シーズン終了後、右ひざの膝蓋骨の問題で最初の手術を受け、離脱は数カ月にとどまる見込みだった。しかし、回復は停滞し、3月に2度目の手術を受けることになった。この長期離脱により、トッテナムのファンの不安は増していき、最終的にはこのウインガーが夏のワールドカップを欠場することになった。
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ポッターがスウェーデン復帰への希望を明かす
このFWは9月初旬、ついにトッテナムでトップチームのトレーニングに復帰した。現時点ではロベルト・デ・ゼルビ監督の試合当日のメンバー候補には入っていないものの、スウェーデン代表を率いるポッター監督は、その回復状況に引き続き強い楽観論を示している。
ポッター監督は、来たる代表ウィークに向けてクルゼフスキを招集するため、トッテナムのメディカル部門と早期に合意に達したい考えだ。同監督は、このアタッカーを再び代表に迎え入れることを強く望んでいる。
「彼は本当にもうすぐだ。ケガへの向き合い方を含め、彼には非常に感銘を受けている」と、ポッター監督は『SVT』に語った。「もちろん、慎重に進めなければならない。彼が私たちのもとに来てくれることを願っているが、まずはデヤンとトッテナムと話をしなければならない」
代表チームに世界最高峰の存在感をもたらす選手
クルゼフスキをピッチに戻すことができれば、異例の長さとなる代表ウインドーに備えるスウェーデンにとって大きな後押しとなる。ポッターは、このスパーズのFWを自身の戦術構築において替えの利かない存在と見ている。
その計り知れない価値を強調し、ポッターはさらにこう付け加えた。「デヤン・クルゼフスキを代表チームに迎え入れる重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。彼はチームにとって信じられないほど重要な存在だ。私たちは彼のことを愛しているし、その人柄と資質も大好きだ。彼はワールドクラスの選手であり、彼がいてくれることは非常に大きな助けになる」
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復帰したFWをネーションズリーグの試合が待ち受ける
スウェーデンは、9月21日から10月6日までの長い代表活動期間中にUEFAネーションズリーグ4試合を戦う。初戦はホームでルーマニアと対戦し、その3日後にはポーランドをホームに迎える。その後、アウェーでのボスニア・ヘルツェゴビナ戦とルーマニア戦という厳しい連戦で今回の活動期間を締めくくる。ポッターは、この重要な4試合でクルゼフスキが何らかの形でプレーできる状態まで回復することを期待している。
一方、北ロンドンではデ・ゼルビが状況を注意深く見守ることになる。トッテナムは、26歳がコンディション面で問題ないことを証明した段階で、国内での戦いに慎重に復帰させる方針だ。
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