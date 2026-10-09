トッテナムのスター、シャビ・シモンズは壊滅的なACL損傷にも屈しない。オランダ代表のプレーメーカーがハーバード大学に入学した。

シモンズは、その才能の場をトッテナム・ホットスパー・スタジアムから名門ハーバード大学の教室へと広げている。オランダ人の創造的MFは、前十字じん帯断裂という深刻な負傷を負って4月から戦列を離れているが、このリハビリ期間を利用して、ピッチの外でも視野を広げている。この負傷は同選手のキャリアにとって大きな打撃となった。国内シーズンを早々に終えることになっただけでなく、オランダ代表としてワールドカップを欠場せざるを得なくなったからだ。

このMFは最近、身体面のリハビリを加速させるためにアメリカに滞在し、その機会を利用してボストンのハーバード大学キャンパスを訪問した。トッテナムでの役割に引き続き全力で取り組んでいる一方で、この学業面での挑戦は、個人としての成長における大きな一歩となっている。