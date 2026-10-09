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トッテナムのスター、シャビ・シモンズは壊滅的なACL損傷にも屈しない。オランダ代表のプレーメーカーがハーバード大学に入学した。
スパーズのスターにアイビーリーグから挑戦状
シモンズは、その才能の場をトッテナム・ホットスパー・スタジアムから名門ハーバード大学の教室へと広げている。オランダ人の創造的MFは、前十字じん帯断裂という深刻な負傷を負って4月から戦列を離れているが、このリハビリ期間を利用して、ピッチの外でも視野を広げている。この負傷は同選手のキャリアにとって大きな打撃となった。国内シーズンを早々に終えることになっただけでなく、オランダ代表としてワールドカップを欠場せざるを得なくなったからだ。
このMFは最近、身体面のリハビリを加速させるためにアメリカに滞在し、その機会を利用してボストンのハーバード大学キャンパスを訪問した。トッテナムでの役割に引き続き全力で取り組んでいる一方で、この学業面での挑戦は、個人としての成長における大きな一歩となっている。
- AFP
自己改善への焦点
シモンズは、自身の身体的な制約へのいら立ちにとらわれるのではなく、ハーバード大学の著名な「Crossover into Business」プログラムへの参加を認められた。この特別なカリキュラムは、トップレベルのプロアスリートが複雑な商取引や企業リーダーシップの世界を渡っていけるよう支援する目的で設計されている。参加者にはハーバードのMBA学生がメンターとして付き、さまざまなビジネスのケーススタディーやマネジメント戦略を通じてアスリートを導く。今回の決断は、キャリアのこの早い段階においても、現役引退後の人生に備えたいというシモンズの思いを示している。
シモンズはLinkedInでこの新たな章への興奮を共有し、知識への渇望が自分の人格の中核を成していることを明確にした。『学校に戻る。リハビリ期間中は、できる限り最善の形で時間を使おうとしてきた。サッカーが今も自分の最大の焦点であることに変わりはないが、ピッチを離れた場所でも学び続け、成長していきたい。自分は昔から、サッカーだけに関心がある人間ではなかった。この競技のビジネス面をもっとよく理解し、さまざまな業界の人々から学び、人として成長し続けたい』と、そのMFは『BBC Sport』が伝えたところによれば記している。
復帰を最優先にしている
新たな学業上の取り組みを始めたにもかかわらず、シモンズはトッテナムのファンに対し、自身の最優先の目標が依然としてプロサッカーへの復帰であるとすぐに安心させた。負傷前の同選手は好調を維持しており、昨季はトッテナムで5得点を記録。攻撃陣に不可欠な存在としての地位を確立していた。最終的に復帰を果たした際、プレミアリーグの過酷さに耐えられるだけの強さを膝に取り戻すため、クラブのメディカルスタッフとともに懸命な取り組みを続けている。
「ピッチに戻ることが、今も僕の一番の優先事項だ。同時に、この期間を使って学び続け、サッカー以外の面でも自分に投資したい。始めるのが楽しみだ」とシモンズは付け加えた。
- Getty Images Sport
偉大な先人たちの足跡をたどって
シモンズは、この世界的に有名な教育機関で学びを求めた最初のスポーツ界のアイコンからは程遠い。『Crossover into Business』プログラムにはこれまで、NBAやNFLの関係者を含め、スポーツ界の幅広い分野からスターたちが参加してきた。グランドスラムを2度制したビクトリア・アザレンカも著名な修了生の1人であり、レアル・マドリーのエドゥアルド・カマヴィンガも最近、エンターテインメントとメディアのビジネスに関する同様のコースを修了した。さらに、マンチェスター・ユナイテッドの元指揮官であるサー・アレックス・ファーガソンのような伝説的な人物もハーバードとつながりがあり、同氏は以前、同校で教職を務めていた。
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