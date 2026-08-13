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トッテナムのスター、シャビ・シモンズが同名のシャビ・エルナンデスの新オランダ代表監督就任を歓迎
ブラウグラナの伝統に基づく名前
右ひざ前十字じん帯の重度断裂によりオランダ代表として2026年ワールドカップを欠場したシモンズは、KNVBが元バルセロナ監督に指揮を託す決定を下したことを受け、シャビを正式に歓迎した。バルセロナの下部組織で formative years を過ごしたシモンズは、その高い技術力とビジョンから、たびたび自身の名前の由来でもある人物と比較されていた。
自身のSNSを更新したシモンズは、ラ・マシア時代の幼少期の懐かしい写真を投稿。そこには後に代表レベルで自身の監督となる人物と並んで立つ姿が収められていた。メッセージはシンプルながらも意味深いもので、シモンズは「僕の名前の由来になった名前だ。オランダへようこそ、シャビ・エルナンデス！」と綴った。
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シャビという名前に隠された物語
この若きオランダ人選手が、いかにしてスペインの象徴的存在と同じ名前を持つことになったのか、その由来は長らくファンの関心を集めてきた。母親は以前、その名付けが、伝説的MFがバルセロナで試合を組み立てる姿を見たことに直接起因していたと明かしている。息子の誕生後、両親はいくつかの名前でまだ迷っていたが、シャビが圧倒的な存在感を放ったバルセロナの一戦を目にした。そして、その場で即座に決断が下され、2人が共有するバルセロナの哲学との生涯にわたるつながりが刻まれた。シモンズにとって、自身の名前の由来となった人物が指揮を執っていることは、代表チームの礎として地位を確立し続ける上で、さらなるモチベーションとなっている。
ベンチで国内の継続性を維持する
46歳のカタルーニャ出身指揮官の就任は大きな方向転換を意味するが、KNVBは新体制が国内の専門性に根差したものとなるよう配慮している。報道によれば、ルート・ファン・ニステルローイはオランダ代表のスタッフの一員として留任する見通しだ。元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのFWは2026年ワールドカップでその価値を証明しており、ロナルド・クーマン体制の前時代と、シャビの新たな戦術的アプローチをつなぐ重要な橋渡し役となる。
ファン・ニステルローイに加え、GKコーチのパトリック・ローデウェイクスの留任によって、コーチングスタッフはさらなる安定も維持することになる。これらの重要人物を残すことで、オランダサッカー協会はシャビによる「トータルフットボール」の哲学の導入と、代表チームの既存の体制を融合させたい考えだ。
- AFP
ネーションズリーグデビューに向けて প্রস্তু備する
1970年代後半のエルンスト・ハッペル以来、オランダを率いる初の外国人監督として、プレッシャーは就任直後からかかることになる。スペイン人指揮官との長期契約は、チームのアイデンティティーを全面的に刷新するという姿勢を示すものであり、オランダ黄金時代を象徴した、主導権を握りボールを保持するスタイルへの回帰を目指している。新生オランダ代表にとって最初の大きな試練はUEFAネーションズリーグとなり、9月にはヨハン・クライフ・アレナでドイツと対戦する予定だ。ドイツ戦の後、オランダはグループ内でセルビア、ギリシャと対戦し、新監督にとっては欧州選手権予選のサイクルが始まる前に、自身のシステムを磨き上げる場となる。
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