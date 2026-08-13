右ひざ前十字じん帯の重度断裂によりオランダ代表として2026年ワールドカップを欠場したシモンズは、KNVBが元バルセロナ監督に指揮を託す決定を下したことを受け、シャビを正式に歓迎した。バルセロナの下部組織で formative years を過ごしたシモンズは、その高い技術力とビジョンから、たびたび自身の名前の由来でもある人物と比較されていた。

自身のSNSを更新したシモンズは、ラ・マシア時代の幼少期の懐かしい写真を投稿。そこには後に代表レベルで自身の監督となる人物と並んで立つ姿が収められていた。メッセージはシンプルながらも意味深いもので、シモンズは「僕の名前の由来になった名前だ。オランダへようこそ、シャビ・エルナンデス！」と綴った。