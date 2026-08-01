トッテナムのデ・ゼルビ監督は、ロメロが新たな挑戦を求める決断を尊重すると認めた。指揮官は、4月にクラブへ到着した際に交わした約束も明かしている。

「4月、私の時間が始まった当初、個別ミーティングを100万回やったかどうかは分からないくらいだった」と、デ・ゼルビ監督は『Metro』が伝えたコメントで語った。「そして、選手たちは自分たちの考えを私に話してくれた。私はこう言った。『そうだ、私が残留するのを助けてくれ。そうしたら次は私がお前たちの退団を助ける。もし私の残留を助けてくれないなら、私と一緒に水の中に沈んだままだ！』とね。

「ただ、ロメロは私に対して信じられないほど素晴らしかった。振る舞いも、敬意も最高だった。前の試合に出場しなかった時には苦しんでいた。アルゼンチンへ戻ってワールドカップの準備をするために退団を望んだというのは事実ではない。違う」

さらにこう続けた。「準決勝の後、［イングランド戦］に私たちはメッセージをやり取りしたが、残留を説得するために私から電話をしたことは一度もない。彼が私に話したことを尊重した。［グリエルモ］・ヴィカーリオの時と同じように、すべての選手に対してそうだ。選手としてのロメロは世界最高クラスのセンターバックの1人だが、最後には選手たちの意思を尊重したいと私は言った」