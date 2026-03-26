トッテナムのスター選手、デヤン・クルセフスキが膝の手術を2度目を受ける。10ヶ月に及ぶ離脱中、珍しく近況を報告

「あと一歩。手術を受けて、あるべきではないものを取り除いてもらった。膝の調子は今、最高だ」と、クルセフスキはインスタグラムの投稿で述べ、復帰への道のりは長いものの、正しい方向に進んでいることを示した。この近況報告には、スパーズの熱心なサポーターやチームメイトから多くの応援の声が寄せられ、クラブのエンフィールド練習場でこの創造的なマエストロがピッチに復帰する日を心待ちにしている。

クラブの医療スタッフは、今後数週間にわたり彼の回復状況を綿密に観察する見込みだ。フルコンタクト練習への復帰時期については公式なスケジュールは未定だが、クルセフスキは「一日一日を大切に」と決意しており、今回の2度目の手術が成功したことで、今後の道筋はより明確になった。今後は、公式戦への復帰が検討される前に、脚の筋力を回復させるために設計された、彼に合わせたリハビリプログラムに焦点が移ることになる。