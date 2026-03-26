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トッテナムのスター選手、デヤン・クルセフスキが膝の手術を2度目を受ける。10ヶ月に及ぶ離脱中、珍しく近況を報告
クルセフスキが再び手術を受ける
このニュースは、近いうちにプレミアリーグのピッチに復帰することを期待していた人々にとっては痛手だが、元ユヴェントス所属の選手が再発のリスクなく完全なコンディションを取り戻すためには、必要な措置である。クルセフスキは回復期間中、ほとんど公の場に姿を見せていなかったが、完全復帰に向けてリハビリを続ける中、SNSを通じて手術を受けたことを明らかにした。
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ベンチを温めることとなった、もどかしい10ヶ月
スウェーデン人選手にとって、ここ10ヶ月以上も戦線離脱を余儀なくされているこの期間は、厳しいものとなっている。当初は短期間での回復が期待されていたが、事態は複雑化し、選手とクラブ双方に並外れた忍耐力を求められる治療の道のりへと変わった。
怪我による肉体的負担に加え、チームメイトたちが悪夢のようなシーズンを戦い抜く中、スタンドからその様子を見守るという精神的な試練も重なっている。現在、トッテナムはプレミアリーグ残留をかけた戦いを繰り広げている。The Athleticの報道によると、今回の2度目の手術は、彼がフィットネストレーニングの最終段階に到達することを妨げてきた、長引く問題を取り除くことを目的としている。
術後の経過報告
「あと一歩。手術を受けて、あるべきではないものを取り除いてもらった。膝の調子は今、最高だ」と、クルセフスキはインスタグラムの投稿で述べ、復帰への道のりは長いものの、正しい方向に進んでいることを示した。この近況報告には、スパーズの熱心なサポーターやチームメイトから多くの応援の声が寄せられ、クラブのエンフィールド練習場でこの創造的なマエストロがピッチに復帰する日を心待ちにしている。
クラブの医療スタッフは、今後数週間にわたり彼の回復状況を綿密に観察する見込みだ。フルコンタクト練習への復帰時期については公式なスケジュールは未定だが、クルセフスキは「一日一日を大切に」と決意しており、今回の2度目の手術が成功したことで、今後の道筋はより明確になった。今後は、公式戦への復帰が検討される前に、脚の筋力を回復させるために設計された、彼に合わせたリハビリプログラムに焦点が移ることになる。
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トッテナムは今後どうなるのか？
クルセフスキの復帰は、最終ライン付近で時折アイデアに欠ける様子を見せていたトッテナムにとって大きな後押しとなるだろうが、今シーズン終了までは実現しない可能性がある。スパーズはスウェーデン人選手抜きで残留争いを乗り切らなければならない見通しだが、3月22日に行われる次節のプレミアリーグ、サンダーランド戦のアウェイゲームで勝利を収めれば、その目標に向けて大きな一歩を踏み出すことができるだろう。