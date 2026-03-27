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トッテナムのサポーターたちは、メイソン・グリーンウッドを擁護したことを理由に、クラブに対し元マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビの招聘を見送るよう求めている
ファングループが結束して反対の声を上げている
デ・ゼルビ監督の北ロンドン移籍をめぐる憶測に対し、トッテナムの主要なサポーター団体から激しい反発の声が上がっている。クラブ公認のLGBTQI+サポーター団体「プラウド・リリーホワイト」と「ウィメン・オブ・ザ・レーン」の両団体は、ソーシャルメディアを通じて「デ・ゼルビ監督の就任に反対」という明確なメッセージを発信した。
これらの団体は、元ブライトンおよびマルセイユの監督を招聘することは、トッテナムが築き上げてきた文化的価値観と真っ向から対立するものだと主張している。
彼らは、デ・ゼルビのこれまでの実績やピッチ外での物議を醸した発言を踏まえると、プレミアリーグのクラブを「説明責任と包摂」という新たな時代へと導く指導者としては不適格であると見なしている。
- AFP
グリーンウッドをめぐる倫理的な懸念
このキャンペーンの主なきっかけは、2024-25シーズン中にデ・ゼルビがグリーンウッドを断固として擁護したことだ。このストライカーをめぐる激しい論争にもかかわらず、デ・ゼルビは彼を公然と支持し続けた。この姿勢は、ピッチ上の結果よりもクラブの倫理的立場を重視するスパーズの熱心なサポーターたちの記憶に今も鮮明に残っている。
「Proud Lilywhites」はこの報道に対し、詳細な声明を発表し、次のように説明した。「ロベルト・デ・ゼルビ氏がトッテナムの監督候補として報じられている件を目にしたが、率直に言って、これは納得がいかない。
『プラウド・リリーホワイト』として、我々はピッチ上の出来事だけでなく、ピッチ外でトッテナムが何を体現しているかについても、このクラブを深く大切に思っている。これは単なる結果やサッカーのスタイルの問題ではない。価値観、アイデンティティ、そして我々を代表する人物選びの問題なのだ。」
クラブのアイデンティティを守る
サポーターの間では、サッカークラブが地域社会の進歩的な価値観を反映すべきだという声が高まっている。多くのトッテナム・ファンにとって、監督は単なる戦術家以上の存在であり、クラブの顔として、公の場での言動において高い道徳的基準が求められる。
ファン団体は、サッカークラブが誰もが歓迎されていると感じられるような基準を設けるべきだと強調し、デ・ゼルビの就任がこの使命を損なうことになるだろうと示唆した。
「Women of The Lane」は、ソーシャルメディア上で独自の「デ・ゼルビ反対」グラフィックを共有して抗議活動を後押しし、次期監督選任の基準をめぐってファン層の間でより広範な議論を巻き起こした。
- AFP
トッテナム経営陣への圧力
トッテナムの首脳陣が監督人事を検討する中、この組織的な抵抗は大きな障害となっている。誇り高き「リリーホワイト」や「ウィメン・オブ・ザ・レーン」の訴えを無視すれば、新体制下で試合が始まる前から、クラブと最も社会活動的なサポーター層との関係に亀裂が生じる恐れがある。
スパーズが長期的な計画を固めようとする中、状況は依然として流動的だ。しかし、サポーターからのメッセージは明確であり、その声は大きく響いている。