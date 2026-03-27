トッテナムのサポーターたちは、メイソン・グリーンウッドを擁護したことを理由に、クラブに対し元マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビの招聘を見送るよう求めている

デ・ゼルビ監督の北ロンドン移籍をめぐる憶測に対し、トッテナムの主要なサポーター団体から激しい反発の声が上がっている。クラブ公認のLGBTQI+サポーター団体「プラウド・リリーホワイト」と「ウィメン・オブ・ザ・レーン」の両団体は、ソーシャルメディアを通じて「デ・ゼルビ監督の就任に反対」という明確なメッセージを発信した。

これらの団体は、元ブライトンおよびマルセイユの監督を招聘することは、トッテナムが築き上げてきた文化的価値観と真っ向から対立するものだと主張している。

彼らは、デ・ゼルビのこれまでの実績やピッチ外での物議を醸した発言を踏まえると、プレミアリーグのクラブを「説明責任と包摂」という新たな時代へと導く指導者としては不適格であると見なしている。