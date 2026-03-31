AFP
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トッテナムのエースが、降格の危機に瀕するスパーズからの夏の移籍に向け、退団条件で合意した
ヴィカリオ、北ロンドン退団で合意に達する
『Sport Witness』によると、ビカリオは今夏の移籍市場においてトッテナムからの退団に向けた合意に達した。
2023年にエンポリからスパーズに加入したこのゴールキーパーは、瞬く間にプレミアリーグのトップクラス選手としての地位を確立したが、クラブの近年の不振が、新たなスタートを切りたいという彼の思いに拍車をかけたようだ。
合意の詳細から、27歳の同選手は、より安定した環境と、チャンピオンズリーグ出場を定期的に期待できるプロジェクトを求めていることがうかがえる。トッテナムの首脳陣としては、正GKを留めておきたいのが本音だが、現在のリーグ順位や内部の問題という現実が重なり、同選手が他クラブでの活躍の道を模索することを容認せざるを得ない状況となっている。
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ピッチ上での苦戦が退団説を呼んでいる
こうした報道が浮上した時期は、トッテナムが苦戦を強いられている時期と重なっている。チームはプレミアリーグの順位表で予想外の低位に沈んでいる。本格的な降格争い、あるいは少なくとも下位でのシーズン終了という脅威が迫る中、ロッカールームの主要メンバーたちは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを離れた先での長期的な将来について考え始めている。
今シーズン、ビカリオはしばしばチームの失点を最小限に抑える存在となっており、目の前の守備陣が崩壊する中でも、ハイライト映像に載るようなセーブを次々と披露してきた。彼の個人としての活躍は欧州のトップクラブの目にも留まっており、クラブがタイトル獲得や欧州大会出場という彼の野心に沿った条件を提示できなければ、夏の移籍はほぼ避けられないだろう。
セリエAのクラブ各社がビカリオの復帰に注目
夏の移籍市場が近づくにつれ、セリエAや、場合によってはブンデスリーガの有力クラブ数チームが、ヴィカリオの動向を注視していると見られている。
イタリアへの復帰説が頻繁に浮上しており、トップクラブ各チームは、来シーズンの国内リーグおよび欧州での戦いを牽引する、信頼性が高く現代的なスタイルのゴールキーパーを求めている。アズーリ（イタリア代表）の期待の星としての地位は、彼の市場価値と獲得への魅力をさらに高めている。
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スパーズは移籍金を最大限に引き上げることを目指している
トッテナムにとっては、今や焦点を移し、チーム強化に再投資できるよう、可能な限り高額な移籍金を確保することに注力しなければならない。これほど才能ある選手を失ったことは残念だが、今回の合意により、この騒動がプレシーズンまで長引くことなく、双方が前へ進むことができる。サポーターたちは今、忘れ去りたいシーズンとなった今シーズンを経て、再建に向けた計画が確実に策定されているという確約を、クラブの経営陣に求めているだろう。