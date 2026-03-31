トッテナムのエースが、降格の危機に瀕するスパーズからの夏の移籍に向け、退団条件で合意した

『Sport Witness』によると、ビカリオは今夏の移籍市場においてトッテナムからの退団に向けた合意に達した。

2023年にエンポリからスパーズに加入したこのゴールキーパーは、瞬く間にプレミアリーグのトップクラス選手としての地位を確立したが、クラブの近年の不振が、新たなスタートを切りたいという彼の思いに拍車をかけたようだ。

合意の詳細から、27歳の同選手は、より安定した環境と、チャンピオンズリーグ出場を定期的に期待できるプロジェクトを求めていることがうかがえる。トッテナムの首脳陣としては、正GKを留めておきたいのが本音だが、現在のリーグ順位や内部の問題という現実が重なり、同選手が他クラブでの活躍の道を模索することを容認せざるを得ない状況となっている。



