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トッテナムのウイング、モハメド・クドゥスが重傷で今季絶望。
トッテナムに降格の危機
トッテナムは、ウィングのクドゥスが国内リーグの今シーズン絶望となる新たな負傷をしたと報じられ、そのコンディションを案じている。25歳の彼は1月から大腿四頭筋とハムストリングの故障で離脱しており、今月中の復帰が期待されていたが、その計画は大きく狂った。
英紙『ザ・サン』は、今回の問題も太もも関連で、手術が必要になる可能性が高まっていると伝えている。降格圏を回避するために戦うスパーズにとって、5500万ポンドで獲得した選手をシーズン終盤に失うのは悪夢だ。
- AFP
デ・ゼルビ監督の苦難のスタート
日曜のサンダーランド戦でデビューする新監督ロベルト・デ・ゼルビにとって、この負傷離脱は悪夢のようなタイミングだ。ブライトン時代にもクドゥス獲得を画策した彼は、クラブ屈指の創造性を失い、厳しい日程を乗り切らねばならない。
残り7試合で、トッテナムは降格圏の1ポイント上にある。金曜にウェストハムがウルヴァーハンプトンに勝てば、デ・ゼルビがベンチに座る前に降格圏に陥る。マルカッティリオ・マルカッティリとマルチェロ・クイントを加えたスタッフ陣で、彼はクドゥスの穴を埋める戦術を模索する。
ワールドカップへの夢が危ぶまれている
この負傷はプレミアリーグの枠を超え、クドゥスはガーナ代表としてワールドカップに間に合うよう時間との戦いを強いられている。ブラックスターズは彼をマンチェスター・シティのセメニョと並ぶ要と見なし、北米遠征を控えるチームにとってその不在は大きな損失だ。
数か月後に控える大一番の重みを理解するクドゥスは、今回の事態に打ちのめされている。ガーナはクロアチア、パナマ、イングランドと同じ厳しい組に入った。6月23日にボストンで行われるトーマス・トゥヘル率いるイングランド戦でクドゥスが欠場する可能性は、もはや現実だ。
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サバイバルレースへの影響
昨夏ウェストハムから加入したクドゥスは、スパーズで3ゴール6アシストを記録し、苦戦するチームの一筋の光明となっている。しかし1月4日のホーム・サンダーランド戦で負傷し、以降出場していない。サイドの得点源を失ったチームは彼の不在を痛感している。
今節のサンダーランド戦後、トッテナムはブライトン戦でデ・ゼルビ監督と再戦する。プレミアリーグ残留を懸けるチームは、ホットスパー・ウェイの医療スタッフがクドゥスの早期回復に全力投球するものの、最終的には手術が唯一の選択肢となる可能性もある。