日曜のサンダーランド戦でデビューする新監督ロベルト・デ・ゼルビにとって、この負傷離脱は悪夢のようなタイミングだ。ブライトン時代にもクドゥス獲得を画策した彼は、クラブ屈指の創造性を失い、厳しい日程を乗り切らねばならない。

残り7試合で、トッテナムは降格圏の1ポイント上にある。金曜にウェストハムがウルヴァーハンプトンに勝てば、デ・ゼルビがベンチに座る前に降格圏に陥る。マルカッティリオ・マルカッティリとマルチェロ・クイントを加えたスタッフ陣で、彼はクドゥスの穴を埋める戦術を模索する。