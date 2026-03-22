トッテナムのイゴール・トゥドール監督が、ある場面でスパーズのスタッフをリヴァプールのアルネ・スロットと間違えたと批判された件について、コメントした

この気楽なひとときは、今やトッテナム陣営内で定番のジョークとなっている。トゥドル監督は、世界的な注目を集めたことを受けて、すでに同僚に新しいあだ名をつけたことを認めた。「今回の（アトレティコ戦での）件は、冗談のつもりでわざとやったんだ。これからは彼を『アルネ』と呼ぶからね！」 アランじゃなくて、アルネだ！でも、こういうものなんだ。2026年だ。ニュースになること、楽しむことが大事なんだ。今の仕事の一部だけど、時々本当に馬鹿げている。私には理解できないが、何かニュースを作らなきゃいけないんだ」と彼は説明した。

このやり取りが試合前の儀式になるという話まで出ている。1998年のワールドカップで、ローラン・ブランがファビアン・バルテズの頭にキスをした有名なシーンを彷彿とさせる。この「アルネ」ハグが、スパーズの幸運を呼ぶ恒例の迷信になるかと尋ねられると、トゥドールは笑顔でこう答えた。「様子を見よう」