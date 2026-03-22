Getty Images
翻訳者：
トッテナムのイゴール・トゥドール監督が、ある場面でスパーズのスタッフをリヴァプールのアルネ・スロットと間違えたと批判された件について、コメントした
アンフィールドでの抱擁に隠された真実
この出来事は、先日マージーサイドで行われたトッテナム対リヴァプールの引き分け試合の前に起きた。カメラには、タッチライン沿いにいたハゲ頭の男性の肩を、トゥドール監督が冗談めかして軽く叩く様子が捉えられていた。どうやら彼は、その男性を相手チームの監督であるスロット氏だと勘違いしていたようだ。その男性が振り返ると、トゥドール監督の表情が一変したように見え、ソーシャルメディア上では、スパーズの監督が恥ずかしい失態を犯したのではないかという憶測が広まった。 しかし、その人物は実はアラン・ディクソンであり、トッテナムで長年チームマネージャー兼選手連絡担当を務めている人物だった。ディクソンは、元スパーズ会長ダニエル・レヴィの義理の兄弟でもある。
- Getty Images Sport
チューダー、SNS上の主張に反論
テュダーは、自分が誰を抱きしめているのか知らなかったという説を即座に否定した。テュダーは、自身の家族までもがこのネット上の騒動に巻き込まれていたことを明かした。「今回はわざとやったんだ！」と、彼は週半ばのアトレティコ戦後に冗談めかして語った。「実は20歳の息子が『クロアチアでは、お父さんがこのミスをしたせいでみんなが笑っているよ』と言ってきたんだ。 『どんなミス？』って聞いたら、『その人が誰か知ってるの？』って返されて、『いや、知らない』って。そこで『アラン・ディクソンだよ。毎日一緒に過ごしてるんだ』って説明したんだ。」 トッテナムの指揮官は、重要な同僚を自分が認識していないと誰かが思うこと自体に驚きを隠せなかった。「クロアチアならまだしも、アラン・ディクソンが誰か知らないかもしれないからね。でもイングランドで、毎日10時間も一緒に過ごしている男を私が認識していないなんて思ってるのか？ピッチに出てきて、彼が誰か分からないなんて？ちょっと馬鹿げているよ」とトゥドルは付け加えた。
スパーズのベテラン選手に新たな愛称
この気楽なひとときは、今やトッテナム陣営内で定番のジョークとなっている。トゥドル監督は、世界的な注目を集めたことを受けて、すでに同僚に新しいあだ名をつけたことを認めた。「今回の（アトレティコ戦での）件は、冗談のつもりでわざとやったんだ。これからは彼を『アルネ』と呼ぶからね！」 アランじゃなくて、アルネだ！でも、こういうものなんだ。2026年だ。ニュースになること、楽しむことが大事なんだ。今の仕事の一部だけど、時々本当に馬鹿げている。私には理解できないが、何かニュースを作らなきゃいけないんだ」と彼は説明した。
このやり取りが試合前の儀式になるという話まで出ている。1998年のワールドカップで、ローラン・ブランがファビアン・バルテズの頭にキスをした有名なシーンを彷彿とさせる。この「アルネ」ハグが、スパーズの幸運を呼ぶ恒例の迷信になるかと尋ねられると、トゥドールは笑顔でこう答えた。「様子を見よう」
- Getty Images Sport
注目はプレミアリーグの残留争いに集まる
記者会見の雰囲気は和やかだったが、トッテナムの今シーズンの現実は依然として厳しい。チームは現在、プレミアリーグの順位表で16位につけており、日曜日の対戦相手であるノッティンガム・フォレストとはわずか1ポイント差という、一触即発の降格争いを繰り広げている。トゥドール監督は、フォレストが欧州の大会で戦っていることが、自チームの選手たちに体力面で優位性をもたらすことを期待している。
「もちろん、それは嬉しいことだ。当然のことだ。 「もしそれがエネルギーを消耗するなら、間違いなく助けになる」と、トゥドル監督はフォレストのスケジュールについて認めた。「欧州大会に出場すること自体が、時には自信やエネルギーといった別のものを与えてくれることもある。だから、必ずしも負担になるわけではなく、特に2つのチームのような2つのメンバー構成を持っている場合はなおさらだ。怪我人がいなければ、次のラウンドに進むことさえも、ロッカールームに活力を与えるという点で利点になり得る。」
広告