トッテナムの指揮官は、現在の対立が個人的な遺恨ではなく、クラブ運営における構造的な問題であることを強調することに努めた。この1カ月半の詳細を明かすことは拒んだものの、水面下で大きな緊張があったことを示唆した。「前回の記者会見でも言ったが、この45日間に何があったのかは分かっている。私が説明するのは正しくない。それは私の振る舞いの問題ではなく、関係の問題であり、問題は選手とクラブの間にある。そして私はクラブの内側にいる。シーズン開幕時に、彼に残留するよう何度も話をしたが、彼はそれを望まなかった。だから監督とクラブは一緒だ」と語った。

最終的にデ・ゼルビは、もしその選手の気持ちがもはやこのプロジェクトにないのであれば、トッテナムのシャツを着るよう個人に懇願するつもりはないことを明確にした。リシャルリソンはブレントフォードとのリーグ開幕戦で先発したが、エバートンへの移籍が破談になる前に退団を認められていた。トッテナムはカラバオカップのリバプール戦をサンドロ・トナーリとペドロ・ポロ抜きで戦う一方、ロベルト・デ・ゼルビはリシャルリソンが復帰しないことを認めた。さらにトラブゾンスポル行きの話も移籍には至らず、このFWは金曜日にヴァスコ・ダ・ガマへの移籍も断った。指揮官は最後に、選手本人が明確に望んでいない和解を追い求め続けるつもりはないと述べた。「彼に残ってくれと毎日祈りに行くことはできない」とデ・ゼルビは締めくくった。