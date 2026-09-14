AFP
翻訳者：
トッテナムに負傷危機勃発！ トナーリとポロはリバプール戦を欠場、デ・ゼルビはリシャルリソンについて非情な最新情報を伝える
トナーリとポロに負傷の痛手
週半ばのカップ戦に向けたトッテナムの準備は、サンドロ・トナーリとペドロ・ポロの両選手がメンバー入りできないことが明らかになり、大きく狂わされた。ポロは、直近のエヴァートン戦の0-0ドローを欠場する原因となった筋肉系の問題に引き続き苦しんでおり、一方のトナーリは、その同じ試合で打撲を負って離脱した最新の負傷者となった。
もっとも、イタリア人指揮官にとって悪い知らせばかりではなく、デスティニー・ウドジェが試合当日のメンバーに復帰する見通しであることも明かした。イタリア代表の左SBは、土曜日のエヴァートンとの引き分けでは目立った欠場者の一人だったが、その出場可能性は、反対サイドでポロの攻撃面での脅威を欠くことがすでに決まっている最終ラインにとって、大きな追い風となる。
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デ・ゼルビ、リシャルリソン獲得の可能性を否定
負傷者を巡る懸念がある中、試合前の記者会見の焦点はすぐにリシャルリソンの将来へと移った。ブラジル人FWはトッテナムのプレミアリーグ25人登録メンバーから外れているものの、同大会は同じ登録制限に従っていないため、カラバオカップであれば規定上は出場可能だった。しかし、デ・ゼルビ監督はこのストライカーが関与しないと強調した。
アンフィールドでプレーする可能性があるのかを直接問われると、デ・ゼルビ監督は状況について率直な見解を示した。月曜午後、報道陣に対し「あなたたちはすでにすべて知っている。カラバオカップでもプレミアリーグでも何も変わっていない。状況は同じだ。これ以上は何も言えない。なぜなら、それは私の仕事ではないからだ。結果や登録メンバーの選手、攻撃のスペース、守備のスペースについては答えられるが、それ以外のことについては答えられない」と語った。
契約交渉決裂が明らかに
デ・ゼルビはその後、確執に至った経緯についてさらに詳しく説明し、当初はこのストライカーをトッテナム・ホットスパー・スタジアムに引き留めようとしていたことを明かした。イタリア人指揮官は、自らリシャルリソンに対して夏の移籍市場の初めに新契約を提示したものの、そのオファーはきっぱり拒否されたと明かしている。デ・ゼルビは「私が今季の初めにやったのは、彼と話し、契約延長を提案することだった」と説明。「彼が『ノー、ありがとう』と言うなら、私の仕事はそこで終わりだ」と語った。
リシャルリソンの不在は、トッテナムにとって大きな痛手となる可能性がある。特にリバプール戦での実績は見事で、スパーズ在籍時にはリバプール相手に7試合で4ゴールを記録していた。ゴール前での鋭い嗅覚を欠く影響は大きそうで、デ・ゼルビ率いるチームはいまだ今季プレミアリーグ初ゴールを探している状況でもある。
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クラブと選手の関係は破綻した
トッテナムの指揮官は、現在の対立が個人的な遺恨ではなく、クラブ運営における構造的な問題であることを強調することに努めた。この1カ月半の詳細を明かすことは拒んだものの、水面下で大きな緊張があったことを示唆した。「前回の記者会見でも言ったが、この45日間に何があったのかは分かっている。私が説明するのは正しくない。それは私の振る舞いの問題ではなく、関係の問題であり、問題は選手とクラブの間にある。そして私はクラブの内側にいる。シーズン開幕時に、彼に残留するよう何度も話をしたが、彼はそれを望まなかった。だから監督とクラブは一緒だ」と語った。
最終的にデ・ゼルビは、もしその選手の気持ちがもはやこのプロジェクトにないのであれば、トッテナムのシャツを着るよう個人に懇願するつもりはないことを明確にした。リシャルリソンはブレントフォードとのリーグ開幕戦で先発したが、エバートンへの移籍が破談になる前に退団を認められていた。トッテナムはカラバオカップのリバプール戦をサンドロ・トナーリとペドロ・ポロ抜きで戦う一方、ロベルト・デ・ゼルビはリシャルリソンが復帰しないことを認めた。さらにトラブゾンスポル行きの話も移籍には至らず、このFWは金曜日にヴァスコ・ダ・ガマへの移籍も断った。指揮官は最後に、選手本人が明確に望んでいない和解を追い求め続けるつもりはないと述べた。「彼に残ってくれと毎日祈りに行くことはできない」とデ・ゼルビは締めくくった。
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