ワドルは、移籍市場やチーム編成でスパーズが変えるべき点についてこう語った。「トッテナムの問題はここから始まる。監督は『A、B、C、D、E、Fが欲しい』と言うが、移籍金や年俸が壁になる。その選手は若いのか？ 29、30、31歳ではないのか？

「トッテナムは若い選手を獲得し育成して売却することで知られてきたが、それを変えるべきだ。ビッグ4に入りたいなら、ビッグ4のように選手を育て、移籍させるべき時期が来るまで手元に残すべきだ。

『我々はベルグヴァルやアーチー・グレイのような若手を抱えている。彼らがプレミアリーグで安定してプレーできるなら、5年でも6年でも10年でも構わない。長期契約で確実に確保すべきだ』と考えるべきだ。 そして、彼らが30代になって移籍する時期だと判断した時に初めて手放せばいい。

しかしトッテナムはそうせず、育った選手を売却してまた新しい若手を獲得する。このサイクルはそろそろ止めるべきだ。

マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、アストン・ヴィラを見れば分かる。彼らは選手が十分だと判断するまで放さない。 シティを見れば、ベルナルド・シルバが退団間近で、ストーンズ、デ・ブライネ、ギュンドアンは30代。それでも彼らは選手から最大限を引き出し、「クラブのために良くやってくれた」と感謝を示す。

タイトルも取れて収益も上がっている。投資は回収できている。いずれ選手は去り、また新しい選手を取る。成功を目指すなら、サッカーとはそういうものだ。

「選手を買って転売し、次に誰を買おうかと考えることではない。 重要なのは、若手を獲得し、その才能を育て、ピークを過ぎたり、より優れた選手が台頭したり、手元に代わりの選手がいる時に売却することだ。トッテナムも、私が挙げたクラブのように運営すべきだ。」