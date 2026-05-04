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「トッテナムに行きたくなかったのか？」クリス・ワドルはスパーズに「移籍方針を変えろ」と指摘。クリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・ヴェンの将来にも疑問が浮上している。
トッテナムはプレミアリーグの残留争いに巻き込まれている
ピッチ内外の疑問が残る判断が重なり、プレミアリーグの「ビッグ6」の一角が降格の危機に立たされている。昨季はアンジェ・ポステコグルー監督の下で17年ぶりとなるヨーロッパリーグ制覇を達成しながらも、辛うじて降格を免れただけだった。
その成功を飛躍の足掛かりとするどころか、北ロンドンではさらに憂慮すべき後退が続いている。前節のアストン・ヴィラ戦で辛勝し一息ついたものの、ロベルト・デ・ゼルビ率いるチームを降格圏外から守っているのはわずか1ポイントに過ぎない。
今季はトーマス・フランク、イゴール・トゥドール、デ・ゼルビと3度も監督交代があり、ピッチ内外の不安定さがチームを苦しめている。チーム再建には、さらに選手層の刷新が必要だ。
2026年のプレミアリーグ残留だけでは、実績ある選手たちを引き留めるには不十分かもしれない。W杯優勝経験のロメロ、オランダ人DFヴァン・デ・ヴェン、正GKヴィカリオ、万能MFベルグヴァルには移籍の噂が絶えない。
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ロメロやヴァン・デ・ヴェンはスパーズに残るのか？
トッテナムがプレミアリーグに残留しても、選手離脱は避けられないか？ という質問に、元トッテナムFWワドル（サッカーテーマのスロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「Genting Casino」代表）はGOALにこう語った。「ロメロは、一度もトッテナムに残りたいと思ったことがないと思う。 残留しても、クラブは彼を売却して利益を得るだろう。
それ以外の選手はあまりいない。ヴァン・デ・ヴェンは間違いなく需要がある。ワールドカップが控えており、大会で活躍すれば移籍金はさらに上がる。彼がチャンピオンシップでプレーしたいとは思っていないのは確かだ。トッテナムに残りたいかどうかは分からない。
「降格すれば『チャンピオンシップでプレーするつもりはない』と考える選手もいるだろう。契約解除条項を持つ選手は少ないので、移籍金を払う必要がある。それがデ・ゼルビ監督にとって白紙の状態なら、新しい選手を獲得できるだろう」
トッテナムが移籍市場で変えるべきこと
ワドルは、移籍市場やチーム編成でスパーズが変えるべき点についてこう語った。「トッテナムの問題はここから始まる。監督は『A、B、C、D、E、Fが欲しい』と言うが、移籍金や年俸が壁になる。その選手は若いのか？ 29、30、31歳ではないのか？
「トッテナムは若い選手を獲得し育成して売却することで知られてきたが、それを変えるべきだ。ビッグ4に入りたいなら、ビッグ4のように選手を育て、移籍させるべき時期が来るまで手元に残すべきだ。
『我々はベルグヴァルやアーチー・グレイのような若手を抱えている。彼らがプレミアリーグで安定してプレーできるなら、5年でも6年でも10年でも構わない。長期契約で確実に確保すべきだ』と考えるべきだ。 そして、彼らが30代になって移籍する時期だと判断した時に初めて手放せばいい。
しかしトッテナムはそうせず、育った選手を売却してまた新しい若手を獲得する。このサイクルはそろそろ止めるべきだ。
マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、アストン・ヴィラを見れば分かる。彼らは選手が十分だと判断するまで放さない。 シティを見れば、ベルナルド・シルバが退団間近で、ストーンズ、デ・ブライネ、ギュンドアンは30代。それでも彼らは選手から最大限を引き出し、「クラブのために良くやってくれた」と感謝を示す。
タイトルも取れて収益も上がっている。投資は回収できている。いずれ選手は去り、また新しい選手を取る。成功を目指すなら、サッカーとはそういうものだ。
「選手を買って転売し、次に誰を買おうかと考えることではない。 重要なのは、若手を獲得し、その才能を育て、ピークを過ぎたり、より優れた選手が台頭したり、手元に代わりの選手がいる時に売却することだ。トッテナムも、私が挙げたクラブのように運営すべきだ。」
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スパーズ2025-26シーズン日程：次はリーズとの大一番
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連勝で、一時は絶望的だった目標に再び光が差した。怪我に悩まされてきたスパーズは、5月11日にホームでリーズと重要な一戦を戦う。