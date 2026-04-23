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トッテナムに深刻な怪我の懸念――「絶対に勝たなければならない」ウルブズ戦を控え、ロベルト・デ・ゼルビ監督は主力選手のコンディションに不安を抱えている
ウドギーがデ・ゼルビ監督の新たな懸念材料に
23歳のウドギーは今シーズン、膝やハムストリングの故障など度重なる体調不良に悩まされてきた。ハムストリングから復帰したばかりだっただけに、今回の新たな故障は悔しい。彼は今月、デ・ゼルビ監督就任後の最初の2試合に先発していた。
具体的な負傷内容は不明だが、SunSportによると土曜のモリーニューでのアウェー戦出場が危ぶまれている。残留へ勝ち点が必要なスパーズは、安全圏まであと2ポイント、残り5試合に挑む。
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苦戦する生き残りをかけて、ウルブズが試練を与える。
北ロンドンのクラブを率いて以来、初勝利を待ち望むデ・ゼルビ監督にとって、この負傷のタイミングは最悪だった。プレッシャーが高まる中、元ブライトン監督は、土曜日のホームでのブライトン戦（95分に同点弾を許し2-2で引き分け）の後、残る5試合すべてに勝てるなどと断言した。
12月28日以来プレミアリーグで勝てておらず、降格圏まで落ちたチームは、モハメド・クドゥスとクリスティアン・ロメロも負傷で今季絶望だ。
マディソンの復帰はチームに精神的な後押しをもたらした
守備の負担は依然として大きい。それでも先日のブライトン戦の引き分けでは、ベンチに一筋の光が見えた。膝の怪我で今シーズン全休していたMFデヤン・クルセフスキとジェームズ・マディソン。ACL損傷から8か月でマディソンが週末の試合メンバーに復帰した。
試合中にウォーミングアップはせず、あくまで精神的な後押しだったが、シーズン最終盤の残留争いで29歳が役割を果たす可能性を示した。彼の創造性が戻れば、結果に苦しむチームにとって大きな励みになる。
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降格争いを乗り切る精神力の源を探る
デ・ゼルビ監督は、戦術やフィジカルよりも、トッテナムの脆い「メンタル」が最大の問題と語ってきた。過密日程を乗り切るには、チームが新たなレベルの精神力を身につける必要がある。
水曜日、クラブはLinkedInに求人広告を掲載し、チームのために新たな心理カウンセラーを採用すると発表した。時間切れになる前にプレミアリーグ残留を確実にするため、クラブは外部からの支援も取り入れ、あらゆる優位性を模索している。