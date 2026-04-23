トッテナムに深刻な怪我の懸念――「絶対に勝たなければならない」ウルブズ戦を控え、ロベルト・デ・ゼルビ監督は主力選手のコンディションに不安を抱えている

北ロンドンのクラブを率いて以来、初勝利を待ち望むデ・ゼルビ監督にとって、この負傷のタイミングは最悪だった。プレッシャーが高まる中、元ブライトン監督は、土曜日のホームでのブライトン戦（95分に同点弾を許し2-2で引き分け）の後、残る5試合すべてに勝てるなどと断言した。

12月28日以来プレミアリーグで勝てておらず、降格圏まで落ちたチームは、モハメド・クドゥスとクリスティアン・ロメロも負傷で今季絶望だ。