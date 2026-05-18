報道によると、パルヒニャはユース時代に所属したスポルティング復帰を希望。移籍すれば3年契約が有力で、中盤の要としてキャプテン・ヒュルマンドの後継者になる可能性がある。ヒュルマンドは今夏、欧州トップクラブへの移籍が噂されている。

最大の障壁はバイエルンの移籍金要求だ。バイエルンは2024年にフルハムから5100万ユーロでパルヒニャを獲得し、2028年までの契約が残っている。チームに将来性はなくても、残り2年の契約を考えれば売却で利益を得られる。

『A Bola』によると、スポルティングは完全移籍だけでなく、買い取りオプション付きレンタルも検討。さらに、同市のライバルベンフィカも獲得に興味を示しているという。