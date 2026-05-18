ポルトガルの新聞『A Bola』によると、今シーズン終了までバイエルン・ミュンヘンからトッテナム・ホットスパーにレンタル移籍中のパルヒニャと、古巣スポルティング・リスボンとの間で最近交渉が活発化している。
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トッテナムに残らないのか？バイエルンからレンタル中のジョアン・パリニャが、衝撃移籍を起こす可能性も。
報道によると、パルヒニャはユース時代に所属したスポルティング復帰を希望。移籍すれば3年契約が有力で、中盤の要としてキャプテン・ヒュルマンドの後継者になる可能性がある。ヒュルマンドは今夏、欧州トップクラブへの移籍が噂されている。
最大の障壁はバイエルンの移籍金要求だ。バイエルンは2024年にフルハムから5100万ユーロでパルヒニャを獲得し、2028年までの契約が残っている。チームに将来性はなくても、残り2年の契約を考えれば売却で利益を得られる。
『A Bola』によると、スポルティングは完全移籍だけでなく、買い取りオプション付きレンタルも検討。さらに、同市のライバルベンフィカも獲得に興味を示しているという。
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トッテナムには買い取りオプションがあるが、ジョアン・パリニャはスポルティングへの復帰を希望しているようだ
一方、トッテナムはパルヒニャ残留を希望し、3000万ユーロの買い取りオプションを持つ。新監督デ・ゼルビはオプション行使を望むが、本人はリスボン復帰を希望しているという。
トッテナムがプレミアリーグに残留しても、パルヒニャの意向は変わらないと報じられる。彼は今季43試合に出場し6得点3アシストを記録している。
一方、バイエルン移籍は結果的に不運だった。 2023年夏、当時バイエルンを率いていたトーマス・トゥヘルはパルヒニャの獲得を強く望んだが、移籍は最終段階で流れた。1年後、バイエルンはようやく彼を獲得したものの、トゥヘルはすでに退任。後任のヴィンセント・コンパニはパルヒニャを起用せず、彼は1年でバイエルンを去り、トッテナムへ移籍した。
パルヒニャはスポルティングで公式戦95試合に出場し、2022年にフルハムへ移籍してプレミアリーグで名を上げた。
ジョアン・パリニャ：スポルティングでの成績
ゲーム
95
ゴール
7
アシスト
0
タイトル
ポルトガルリーグ優勝（2021年）、ポルトガル・スーパーカップ優勝（2022年）、ポルトガルリーグカップ優勝2回（2021年、2022年）