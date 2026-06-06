エイト・スポーツ・キャピタルは公式声明で、トッテナム・ホットスパーFCの親会社エニックの株式24.99％を取得する売買契約を締結したと発表した。

この発表はエニックとトッテナムにとって予想外だった。エニック広報は「ダニエル・レヴィ家の信託がエニック株式を売却したことは承知していない」とコメントした。

同広報担当者はさらに「トッテナムの取締役会と経営陣は、シーズン終了時にファンに約束した目標の達成に引き続き全力を注いでいる」と付け加えた。

エイト・スポーツ・キャピタルも「本契約を締結でき大変嬉しく思う。株主、経営陣、スタッフ、選手、ファンと協力し、クラブの成長と成功を支えていくことを楽しみにしている」と抱負を述べた。