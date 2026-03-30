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「トッテナムに対して無関心でいることなどできない」――米国代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノがスパーズ復帰の可能性に言及しつつも、ワールドカップへの集中を堅持
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「サッカーでは、何が起こるかわからない」
ポチェッティーノは、トッテナム在籍時の功績により今もなお高く評価されている。彼は2019年、チームをチャンピオンズリーグ決勝へと導き、レアル・マドリードと対戦した。在任中、彼はハリー・ケイン、ソン・フンミン、デレ・アリをはじめとする数多くの「スパーズ」のレジェンドたちのキャリアを飛躍させる手助けをした。
54歳の彼は、クラブに対する感情的な絆が今も残っていることを認めている。
「トッテナムとのつながりがある以上、トッテナムやクラブ、そこで働く人々、そしてファンに対して何の感情も抱かないということはあり得ない。あれは私の人生で最高の経験の一つだった」と彼は語った。
しかし、監督のポストが空席となった今、ポチェッティーノは自身の焦点は今夏のワールドカップにあると強調する。
「現時点では、我々はワールドカップに非常に、非常に集中しており、全力を注いでいる」と彼は強調した。「私が代表チームに献身していることは、誰もが知っていると思う。現時点で将来について語るべきではない」
とはいえ、将来的な復帰の可能性を完全に否定はしなかった。
「『絶対にない』とは言えない」とポチェッティーノは語った。「サッカーの世界では、何が起こるかわからないからだ」
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「彼らは間違いなく残留するだろう」
トーマス・フランクやトゥドールとの契約を解除し、今シーズン3人目の監督の招聘を検討しているという激動のシーズンにもかかわらず、ポチェッティーノはスパーズがプレミアリーグに残留できると確信している
「トッテナムとの縁がある以上、トッテナムやクラブ、そこで働く人々、そしてファンに対して何の感情も抱かないということはあり得ない。あれは私の人生で最高の経験の一つだった。 もちろん、それが私の願いだ。監督がいようがいまいが、選手たちのおかげで残留できると確信している」と彼は語った。「選手たちがいる。そして、勝利のためのエネルギーを生み出すためにあらゆることをしてくれるファンがいるクラブだ。もちろん、相乗効果や方向性の調整が難しいだけに、それは厳しい戦いになるだろう。
「言いたいのは、監督がいようがいまいが、彼らには勝つ力があるということだ。もちろん、私はそれを心から信じている。我々はここにいるし、今はワールドカップに全力を注いでいるが、あのクラブについて聞かれるなら、それは私が本当に大切に思っているクラブだ。そして間違いなく、彼らはプレミアリーグに残留すると信じている。彼らはそれだけの価値があるからだ」
トッテナムは現在、31試合で勝ち点30を獲得しており、18位のウェストハムをわずか1ポイント上回っている。
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今後、米国サッカー協会に在籍する可能性はあるか？
ワールドカップ終了後にポチェッティーノが米国代表監督を退任するという見方が強い一方で、同アルゼンチン人監督は米国サッカー連盟との契約延長の可能性についても否定していない。
「私はここでとても幸せだし、もちろんスタッフもそうだ。だが、これは非常に大きな挑戦だ。ここでの仕事を始める前に私たちが信じていた、あるいは考えていたよりも、はるかに大きな挑戦だ」と彼は語った。「我々はこうした挑戦が大好きだ。物事を変えようとする時、決して簡単ではない。 変革が必要であり、だからこそ、それが米国男子代表チームのプロジェクトなのだと思う。米国サッカー連盟は素晴らしい。新しいトレーニング施設も素晴らしい。それはサッカー界で最高のものの一つになるだろう。特別なものを築くというビジョンを持つ組織と共に働く可能性があることは、常にモチベーションになる。」
ポチェッティーノ監督の現在の契約は、ワールドカップ終了後に満了する。
「ここには莫大な可能性があると話しています。ワールドカップの遺産や、この地でサッカーが成長している様子を見れば、そう思うのです……ここでの未来は非常にエキサイティングだと思います。だからこそ、前向きに考えるべきでしょう。しかし、今は話す時期ではありません」とポチェッティーノは語った。「ワールドカップ終了後、間違いなく、連盟のビジョンや私たちの気持ち次第で、何らかの形で話し合う時間ができるでしょう。私たちが満足しているか、そうでないか、連盟が満足しているか。常に双方が関わる問題ですから。」
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次は何が待っているのでしょうか？
米国は火曜日の夜、ホームでポルトガルを迎え撃ち、ベルギーに2-5で敗れた雪辱を晴らすべく戦う。
GOALのライアン・トルミッチがアトランタからレポートした。