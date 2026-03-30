ポチェッティーノは、トッテナム在籍時の功績により今もなお高く評価されている。彼は2019年、チームをチャンピオンズリーグ決勝へと導き、レアル・マドリードと対戦した。在任中、彼はハリー・ケイン、ソン・フンミン、デレ・アリをはじめとする数多くの「スパーズ」のレジェンドたちのキャリアを飛躍させる手助けをした。

54歳の彼は、クラブに対する感情的な絆が今も残っていることを認めている。

「トッテナムとのつながりがある以上、トッテナムやクラブ、そこで働く人々、そしてファンに対して何の感情も抱かないということはあり得ない。あれは私の人生で最高の経験の一つだった」と彼は語った。

しかし、監督のポストが空席となった今、ポチェッティーノは自身の焦点は今夏のワールドカップにあると強調する。

「現時点では、我々はワールドカップに非常に、非常に集中しており、全力を注いでいる」と彼は強調した。「私が代表チームに献身していることは、誰もが知っていると思う。現時点で将来について語るべきではない」

とはいえ、将来的な復帰の可能性を完全に否定はしなかった。

「『絶対にない』とは言えない」とポチェッティーノは語った。「サッカーの世界では、何が起こるかわからないからだ」