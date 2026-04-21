約12ヶ月前、アンジェ・ポステコグルーは「ビッグ6」の一角をプレミアリーグ最低順位に導いた。だがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルを獲得し、亀裂は一時的に埋まった。

昨夏、後任のトーマス・フランクも8か月で退任。暫定のイゴール・トゥドールは7試合無勝利で解任された。

その後任として招へいされたロベルト・デ・ゼルビも、負傷者が相次ぐ現状に苦慮。トム・クルーズでも失敗するかもしれない難局に立たされている。