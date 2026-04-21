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Tottenham 2025-26 RicharlisonGetty
Chris Burton

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トッテナムに何が起きたのか？北ロンドンのライバルであるアーセナルが要因の一つだ。元トッテナム・アカデミー出身の選手が責任を追及されている。

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プレミアリーグ17位で底打ちと思ったトッテナムは、現在降格圏に沈んでいる。何が間違っていたのか。責任は誰にあるのか。元スパーズ・アカデミーで現在「バラー・リーグ」のスター、ポール＝ジョゼ・ムポクは、GOALの独占インタビューで、理由の一つとして北ロンドンのライバル、アーセナルを挙げた。

  • 『ミッション・インポッシブル』：デ・ゼルビはトッテナムを危機から救えるか？

    約12ヶ月前、アンジェ・ポステコグルーは「ビッグ6」の一角をプレミアリーグ最低順位に導いた。だがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりのタイトルを獲得し、亀裂は一時的に埋まった。

    昨夏、後任のトーマス・フランクも8か月で退任。暫定のイゴール・トゥドールは7試合無勝利で解任された。

    その後任として招へいされたロベルト・デ・ゼルビも、負傷者が相次ぐ現状に苦慮。トム・クルーズでも失敗するかもしれない難局に立たされている。

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  • Roberto De Zerbi TottenhamGetty/GOAL

    15試合未勝利：トッテナムの不振の責任は誰にあるのか？

    15試合連続未勝利で2026年は未だ勝利なし。降格圏を脱しチャンピオンシップ転落を避けるには2ポイント差を逆転する必要がある。

    なぜスパーズはこれほどまでに転落したのか。責任は誰にあるのか。かつてハリー・ケインらとアカデミーでプレーし、現在は「Baller League UK」の「Yanited」でプレーする元コンゴ民主共和国代表のエムポクは、GOALの取材にこう語った。「誰もが自分の責任を負うべきだ。 外から見れば、誰を責めればいいのかさえ分からない。

    ダニエル・レヴィはビジネス面でクラブを成功させてきた。だがサッカーの面では、スパーズに明確なビジョンや方法論が欠けていた。

    ここ数年、監督はそれぞれ独自のアイデアを持ってきて、それを試して去っていく。また新しい監督が来て、また去る。アーセナルやアヤックス、リヴァプールのような明確な戦略や方法論が、ここにはなかった」

  • トッテナムがチャンピオンシップに降格したら、苦境に陥るか？

    国内や欧州のライバルはすでに安定を手に入れている。一方、トッテナムは状況が好転する前にさらに悪化し、主力選手が大量に流出する危機に直面している。

    仮に降格すれば、パラシュートペイメントや資金力あっても、即座の昇格は容易ではない。

    チャンピオンシップは波乱が多く、どのチームにも勝機がある。2026-27シーズンには、ライアン・レイノルズとロブ・マックが率いるレックサムや、トム・ブレイディが関わるバーミンガム・シティが巨費を投じる見込みだ。

    この状況について、ベルギー、ギリシャ、イタリア、アブダビ、トルコでプレーした経験を持つ34歳のエムポクは「彼らは低迷しないし、降格もしないだろう。そう願っている」と語った。

  • Paul-Jose M'Poku Baller League UK 2026 YanitedBaller League UK

    トッテナム2025-26シーズン日程：次はウルブズとの必須勝利試合

    土曜の最下位ウルブズ戦は、トッテナムが危機を脱し勢いを取り戻す絶好機だ。是が非でも勝たねばならない。

    M’Pokuはコッパー・ボックス・アリーナでの復帰戦に備え、遠方からこの試合を見守る。一方、YanitedはKSI率いるPrime FCに8-1で敗れたショックを振り払おうとしている。

    「バラー・リーグ」シーズン3はwww.youtube.com/@BallerLeagueUKでライブ配信中

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