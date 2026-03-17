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トッテナムに予期せぬ朗報――主力選手が怪我から2ヶ月早く復帰し、チャンピオンズリーグでの巻き返しに弾みをつける可能性
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戦線離脱中のスター選手の絶好の復帰
バーグヴァルが火曜日の朝に練習に復帰したことは、トッテナムの医療スタッフを驚かせた。当初、この10代の選手は1月に足首の怪我の手術を受けたため、春シーズンの大半を欠場すると見込まれていた。チームがアトレティコとの厳しい決勝トーナメント1回戦第2戦に備える中、このミッドフィールダーはチーム全体での練習に参加した。スパーズはスペインの強豪相手に合計スコア5-2という大きなビハインドを覆さなければならないが、バーグヴァルの復帰は、苦戦を強いられてきた中盤に待望の戦力補強をもたらすことになる。
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チューダーは選手選考のジレンマに直面している
暫定監督のトゥドールは、リヴァプール戦で1-1の引き分けに終わった試合を欠場していたアルゼンチン人選手クリスティアン・ロメロがトップチームの練習に復帰したことで、守備陣に朗報を得た。ロメロは、アトレティコとの第1戦での敗北時にチームメイトのジョアン・パリニャと頭部を衝突させたため、アンフィールド遠征を欠場を余儀なくされていた。トゥドールはこの出来事を、トッテナムの「信じられないほどの」不運を裏付けるさらなる証拠だと指摘していた。 リヴァプール戦での引き分けは、トゥドル監督就任後、トッテナムが初めて敗戦を免れた試合となったが、厳格な脳震盪プロトコルのため、チームはロメロとパリニャの両選手を欠いた状態で試合を乗り切らなければならなかった。ピッチに復帰したとはいえ、ロメロが公式戦への復帰を許可されるには、依然として同じ医療ガイドラインに基づき綿密な検査を受ける必要がある。
スパーズが二正面作戦を戦う中、援軍が到着した
シーズンの重要な局面を迎えているスパーズだが、負傷者リストからベルグヴァル以外の選手たちが次々と復帰している。国内リーグでの出場停止処分を終えたミッキー・ファン・デ・ヴェンは欧州での試合に出場可能となり、デスティニー・ウドギーもハムストリングの怪我から回復し、チームに合流した。しかし、コナー・ギャラガーは長引く発熱のため直近の練習を欠席し、パルヒニャは個人練習にとどまった。
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残留をかけた最終盤を前に、欧州での奇跡を目指す
スパーズは、アトレティコ相手に3点差を逆転するという途方もない難題に依然として直面している。特に、出場停止処分中のリシャルリソンを欠く状況ではなおさらだ。厳しいスコアラインにもかかわらず、ベルグヴァルやファン・デ・ヴェンといった主力選手のタイミングの良い復帰により、チームの雰囲気は上向きになっている。プレミアリーグ残留が最優先事項であることに変わりはないが、欧州での奇跡的な勝利を収めれば、シーズン残りの戦いを戦う上で、極めて重要な心理的な弾みとなるだろう。
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