トッテナムに予期せぬ朗報――主力選手が怪我から2ヶ月早く復帰し、チャンピオンズリーグでの巻き返しに弾みをつける可能性

暫定監督のトゥドールは、リヴァプール戦で1-1の引き分けに終わった試合を欠場していたアルゼンチン人選手クリスティアン・ロメロがトップチームの練習に復帰したことで、守備陣に朗報を得た。ロメロは、アトレティコとの第1戦での敗北時にチームメイトのジョアン・パリニャと頭部を衝突させたため、アンフィールド遠征を欠場を余儀なくされていた。トゥドールはこの出来事を、トッテナムの「信じられないほどの」不運を裏付けるさらなる証拠だと指摘していた。 リヴァプール戦での引き分けは、トゥドル監督就任後、トッテナムが初めて敗戦を免れた試合となったが、厳格な脳震盪プロトコルのため、チームはロメロとパリニャの両選手を欠いた状態で試合を乗り切らなければならなかった。ピッチに復帰したとはいえ、ロメロが公式戦への復帰を許可されるには、依然として同じ医療ガイドラインに基づき綿密な検査を受ける必要がある。