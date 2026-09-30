この負傷のタイミングは、10月10日にマンチェスター・ユナイテッドと対戦予定のトッテナムにとって、とりわけ厄介だ。ファン・ヘッケは加入以来、ロベルト・デ・ゼルビ監督の先発メンバーに欠かせない存在となっており、ここまでのプレミアリーグで1分たりとも欠かさずプレーしてきた。個人としてのパフォーマンスには疑問の目が向けられているものの、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの戦術的な枠組みにおいて、依然として中心的存在である。

ファン・ヘッケは今季ここまで、トッテナムで全公式戦6試合に出場しており、アストン・ヴィラに2-3で敗れた試合では1得点を記録して直接結果に関与した。オランダ人DFはチーム内でほぼ常時起用される存在となっており、欠場したのはリヴァプールに1-3で敗れたカラバオカップの一戦で休養を与えられた時のみだ。