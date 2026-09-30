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トッテナムにヤン・ポール・ファン・ヘッケ負傷の懸念、オランダ代表DFがマンチェスター・ユナイテッド戦を前にコンディション面の打撃を受ける
ファン・ヘッケ、オランダ代表キャンプから離脱
ファン・ヘッケは、インターナショナルブレークの影響を受けた最新のプレミアリーグ選手となった。オランダ人DFは負傷によりオランダ代表から離脱している。26歳の同選手は、夏の移籍市場でブライトンからノースロンドンへ移籍した後、日曜日のオランダ代表によるセルビア戦2-1の勝利で足を負傷した。オランダメディア『De Telegraaf』の報道によると、このDFはその負傷に苦しみ続けており、木曜夜のギリシャ戦に向けて遠征には帯同しないという。
同オランダ紙によれば、ファン・ヘッケは週末のセルビア戦で負った「足の負傷の影響が強すぎる」状態にあるという。母国を代表したい意向はあったものの、最近のトレーニング中に状況は限界に達した。さらに報道では、ファン・ヘッケは水曜朝に練習参加を試みたものの、「すぐに離脱せざるを得なかった」と伝えている。
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マンチェスター・ユナイテッド戦を前にコンディション面に懸念
この負傷のタイミングは、10月10日にマンチェスター・ユナイテッドと対戦予定のトッテナムにとって、とりわけ厄介だ。ファン・ヘッケは加入以来、ロベルト・デ・ゼルビ監督の先発メンバーに欠かせない存在となっており、ここまでのプレミアリーグで1分たりとも欠かさずプレーしてきた。個人としてのパフォーマンスには疑問の目が向けられているものの、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの戦術的な枠組みにおいて、依然として中心的存在である。
ファン・ヘッケは今季ここまで、トッテナムで全公式戦6試合に出場しており、アストン・ヴィラに2-3で敗れた試合では1得点を記録して直接結果に関与した。オランダ人DFはチーム内でほぼ常時起用される存在となっており、欠場したのはリヴァプールに1-3で敗れたカラバオカップの一戦で休養を与えられた時のみだ。
ここまでのオランダのネーションズリーグ戦いぶり
オランダは現在、グループ2で勝ち点4の2位につけている。ドイツと1-1で引き分け、セルビアには2-1で勝利した。木曜日にギリシャと対戦した後、オランダは今回の代表ウィークを10月4日にセルビアをホームに迎える一戦で締めくくる。
ファン・ヘッケだけが離脱者ではなく、オランダ代表はこの代表ウィンドー中に負傷者が相次いでいる。コーディ・ガクポはセルビア戦で負傷交代を強いられ、ドイツ戦で痛手を負っていたブライアン・ブロビーに続く形となった。
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トッテナムの悪夢のようなスタートと、この先に待つ厳しい連戦
ファン・ヘッケの負傷は、トッテナムにとって危機的な時期に起きた。チームは開幕から5試合でわずか勝ち点2にとどまり、プレミアリーグ順位表の最下位に沈んでいる。今後は厳しい日程が控えており、状況はさらに厳しくなる可能性がある。マンチェスター・ユナイテッド戦の後、10月19日にコヴェントリー・シティをホームに迎え、10月24日にはチェルシーと対戦するため敵地へ乗り込む。
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