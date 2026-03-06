トッテナムにハリー・レドナップ復帰を要請　元監督が「絶望的」な古巣の降格最有力候補化を懸念

「またしても惨事だ。つまり4、5週間前まではトッテナムが降格争いに巻き込まれるとは到底思えなかったが、週を追うごとに状況は悪化している。 だが今やトッテナムは真っ只中にいる。窮地に陥り、降格候補筆頭と見られるほど絶望的な状況だ」とレッドナップは語った。彼のコメントはトッテナム・ホットスパー・スタジアムに広がる焦燥感を反映している。スパーズは17位のノッティンガム・フォレストと18位のウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているに過ぎない。