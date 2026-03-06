Getty Images Sport
トッテナムにハリー・レドナップ復帰を要請 元監督が「絶望的」な古巣の降格最有力候補化を懸念
テューダー率いるスパーズに警鐘が鳴り響く
レッドナップが厳しい評を下す
「またしても惨事だ。つまり4、5週間前まではトッテナムが降格争いに巻き込まれるとは到底思えなかったが、週を追うごとに状況は悪化している。 だが今やトッテナムは真っ只中にいる。窮地に陥り、降格候補筆頭と見られるほど絶望的な状況だ」とレッドナップは語った。彼のコメントはトッテナム・ホットスパー・スタジアムに広がる焦燥感を反映している。スパーズは17位のノッティンガム・フォレストと18位のウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているに過ぎない。
センセーショナルな復帰を求める声
絶望的な状況を受け、元トッテナムMFジェイミー・オハラら複数の専門家が、レッドナップを短期的な救世主として招聘するよう求めている。オハラはこう主張した。「あのクラブには、クラブを心から気にかける人物が必要だ…ハリー・レッドナップに電話をかけるべきだと思う。『戻ってきてくれ、君が必要だ』と言うべきだ」 こうした声にもかかわらず、レッドナップ自身は指揮官復帰に懐疑的だ。オファーを受けるかとの問いに「受けざるを得ないだろう？でも実現しない。ありえない。水曜、木曜、金曜はチェルトナムにいる」と答えた。
チューダーへの圧力が高まる
チューダーはわずか3試合で厳しい批判に直面している。クリスタル・パレス戦敗北後、自身の将来に関する質問への返答は「ノーコメント」と簡潔だった。批判的な状況にもかかわらず、チューダーはこう主張した。「その方向で考えていない。やるべき仕事があるだけだ。奇妙に聞こえるかもしれないが、この試合後の方が以前より確信している… 船は私が望む方向へ、そして進むべき方向へ進んでいる。船に乗っている者は乗っていればいい。そうでなければ、船を降りればいい」
