独占インタビューでローゼンタールは、ミッキー・ファン・デ・フェンが同世代を凌ぐ世界最高のセンターバックだと絶賛した。25歳の彼は、苦戦するスパーズで数少ない希望だ。驚異のスピードとフィジカルがプレミアリーグで光っている。

ロゼンタールはFlashscoreに「私にとって彼は世界最高のディフェンダーだ。彼は世界で最も足の速いセンターバックであり、シーズン終了時、トッテナムが残留しても降格しても、2、3つの強豪クラブが彼を獲得しようとするだろう」と語った。