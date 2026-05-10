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トッテナムには「世界最高」の選手たちがいるが、次期移籍市場で退団する可能性があり、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが獲得に動いている。
ヴァン・デ・ヴェンが世界最高のディフェンダーに選ばれた。
独占インタビューでローゼンタールは、ミッキー・ファン・デ・フェンが同世代を凌ぐ世界最高のセンターバックだと絶賛した。25歳の彼は、苦戦するスパーズで数少ない希望だ。驚異のスピードとフィジカルがプレミアリーグで光っている。
ロゼンタールはFlashscoreに「私にとって彼は世界最高のディフェンダーだ。彼は世界で最も足の速いセンターバックであり、シーズン終了時、トッテナムが残留しても降格しても、2、3つの強豪クラブが彼を獲得しようとするだろう」と語った。
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マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールが獲得に興味
トッテナムがプレミア残留や欧州カップ戦復帰を保証できなければ、ヴァン・デ・ヴェンが北ロンドンを去る可能性は高まる。マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールは守備補強を狙っているとされ、ローゼンタール氏は彼がプレミア最高峰で成功する理想像だと指摘する。
彼は「現代サッカーで最も重要なのはスピードだ」と強調する。これは、彼がクリスティアーノ・ロナウドの才能を見出した時代から一貫して主張してきた点だ。「トッテナムにはチーム全体としてスピードが不足している」とも語った。広範囲をカバーするこのDFの能力は、上位6クラブが採用するハイプレス戦術に最適だ。
トッテナムの柱の一人
ローゼンタールは、平凡な選手層の中でヴァン・デ・ヴェンを、ジェド・スペンス、ジェームズ・マディソン、モハメド・クドゥスと並ぶ柱と評価した。「ロベルト・デ・ゼルビはすでに主力を持つ。ヴァン・デ・ヴェン、スペンス、マディソン、クドゥスは重要だ。だが平凡な選手が多すぎる。 クラブの財政は不明だが、彼らビッグネームが他の選手に良い影響を与えればいい」とローゼンタールは語った。
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チームにおけるリシャルリソンの役割
今シーズンのトッテナムは目立った個人活躍が少ないものの、リシャルリソンは攻撃の要だ。エバートンから加入したブラジル代表は、潜在能力を示すゴールを決め、複数のポジション適応力を示した。だが、自身とチームの目標を上げるため、さらにプレーを磨く必要がある。
「彼はブラジル代表でプレーするだろうし、確かに質は持っている。だが、トップクラスの選手だとは言い切れない。トップ6入りを目指すクラブなら、もっと貢献が必要だ。とはいえ、ストライカーが不足しているトッテナムでは、彼が重要な選手であることは明らかだ」とローゼンタールは結論付けた。