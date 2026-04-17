Getty Images Sport
翻訳者：
トッテナムには新キャプテンが必要だ。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、クリスティアン・ロメロのシーズン絶望を受け、選手たちに「泣き言を言うな」と呼びかけた。
スパーズにとって痛手となる一撃
先週末のサンダーランド戦（0-1）で、トッテナムはロメロが今シーズン絶望という衝撃的なニュースを受けた。アルゼンチン人センターバックは、GKキンスキーとの激しい衝突後、涙を流してピッチを去った。金曜日にデ・ゼルビ監督が最悪の事態を認めた。
「ロメロの負傷は本当に残念だ。何よりも彼はトッテナムを愛している。この怪我に苦しんでいることを皆に知ってほしい。今シーズン彼はもうプレーできないが、我々とクラブにとって素晴らしいキャプテンだ」とデ・ゼルビ監督は語った。
- AFP
集団的リーダーシップの探求
常任のリーダーを失ったクラブは、キャプテンマークの行方を決める重大な選択に迫られている。だがイタリア人監督は、特定の選手に任せるのではなくチーム一丸となって対応したい考えだ。この混乱期に、ロッカールーム全体が粘り強さを示してほしいと語った。
「まだ決めていない。より重要な問題を解決しなければならなかったからだ」とデ・ゼルビは続けた。 「しかし今は、全員がキャプテンになってほしい。先発か、30分か、90分か、出場できなかろうと、そんなことは重要ではない。私たちは現状に責任を持ち、泣き言を言うのではなく、抜け出すためにさらに努力し、強くならなければならない。できるからだ」
名乗りを上げる候補者たち
ミッキー・ファン・デ・ヴェンは副キャプテンの適任だが、前回キャプテンを務めた際にはレッドカードを受け、チームは11失点で4連敗した。デ・ゼルビ監督は、このオランダ人選手や前十字靭帯のけがから復帰したジェームズ・マディソンらに、さらなる活躍を期待している。
「強いチームになるにはリーダーがもっと必要だ。マディソンは別格で、ボールを持ったときのプレーだけでなく人柄やメンタリティもトップクラス。ファン・デ・ヴェンにもそのレベルを求めたい」と監督は語った。 ロドリゴ・ベンタンクールやジョアン・パリニャはすでにリーダーだ。ドミニク・ソランケもプレミア屈指のストライカーだが、ピッチ上でさらに存在感を示してほしい。
「さらに、シャビ・シモンズも若いながらボールを持つことでチームを牽引するリーダーだ。彼は個性と、プレッシャーの中でもボールを受けられる気質を持つ。今の状況でプレーするのは簡単ではないが、個性と気質を持った選手が必要だ。そうでなければ、私の下ではプレーさせない」
- Getty Images Sport
苦戦中のスパーズ、今後はどうなるのか？
勝ち点30で18位のトッテナムは残留争いの真っ只中。土曜のホームでのブライトン戦を含む残り6試合が正念場だ。アストン・ヴィラやチェルシーとの難しいアウェイ戦を乗り切るため、戦力を急ぐ必要がある。