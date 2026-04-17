ミッキー・ファン・デ・ヴェンは副キャプテンの適任だが、前回キャプテンを務めた際にはレッドカードを受け、チームは11失点で4連敗した。デ・ゼルビ監督は、このオランダ人選手や前十字靭帯のけがから復帰したジェームズ・マディソンらに、さらなる活躍を期待している。

「強いチームになるにはリーダーがもっと必要だ。マディソンは別格で、ボールを持ったときのプレーだけでなく人柄やメンタリティもトップクラス。ファン・デ・ヴェンにもそのレベルを求めたい」と監督は語った。 ロドリゴ・ベンタンクールやジョアン・パリニャはすでにリーダーだ。ドミニク・ソランケもプレミア屈指のストライカーだが、ピッチ上でさらに存在感を示してほしい。

「さらに、シャビ・シモンズも若いながらボールを持つことでチームを牽引するリーダーだ。彼は個性と、プレッシャーの中でもボールを受けられる気質を持つ。今の状況でプレーするのは簡単ではないが、個性と気質を持った選手が必要だ。そうでなければ、私の下ではプレーさせない」