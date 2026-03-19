インテルはグイリエルモ・ヴィカリオ獲得に本腰を入れている。 ネラッズーリは、劇的な方針転換がない限り、ゾマーとの契約を終了させることを決定しており、夏の移籍市場では新たなゴールキーパーの獲得を計画している。スイス人選手の契約は6月に満了を迎えるが、クラブは契約を更新しない方針を固めており、ホセップ・マルティネスは現時点では、来シーズンの正ゴールキーパーを務めるにはまだ準備が整っていないと見なされている。 そのため、インテルはゾマーの後継者探しに着手しており、トッテナムのゴールキーパーがターゲットの一人として浮上している。すでに具体的な動きも見られている。
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トッテナムにとってヴィカリオの価値は？：インテルが動き出す、アウジリオの渡航、そして移籍市場の舞台裏
トッテナムからのヴィカリオへのオファー
インテル（ネラッツーリ）のスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオは3月19日（木）、ヴィカリオ獲得に向けた動きを加速させるためロンドンへ飛び立った。同選手はすでにインテルに対し、移籍への前向きな姿勢を示している。1996年生まれのこのゴールキーパーは、イングランドで厳しいシーズンを送っており、所属するトッテナムは降格の危機に瀕している。そのため、彼はシーズン終了後の退団を真剣に検討している選手の一人となっている。 さらに、イゴール・トゥドール監督との相性も思わしくなく、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対アトレティコ・マドリード戦では、監督はビカリオを先発メンバーから外した。選手の評価額は約3000万ユーロとされており、契約は2028年まで残っているが、前述の通り、このイタリア人GKが今夏にイングランドを去る可能性は十分にある。
インテル対ヴィカリオ、その舞台裏
ググリエルモ・ヴィカリオはインテルが以前から注目していた選手であり、2023年夏にエンポリに所属していた際にも獲得を試みていた。当時、ネラッズーリはこの選手に関心を示し、ミラノへの移籍に向けた話し合いが始まっていた。エンポリは2000万ユーロを要求していたが、その時期はマロッタとアウジリオが他の交渉に忙殺されており、時間を求めることとなった。 交渉は一時中断していたが、そこにトッテナムが参入。わずか数時間で移籍を成立させ、同選手をロンドンへ連れて行った。
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