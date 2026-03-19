トッテナムにとってヴィカリオの価値は？：インテルが動き出す、アウジリオの渡航、そして移籍市場の舞台裏

インテル（ネラッツーリ）のスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオは3月19日（木）、ヴィカリオ獲得に向けた動きを加速させるためロンドンへ飛び立った。同選手はすでにインテルに対し、移籍への前向きな姿勢を示している。1996年生まれのこのゴールキーパーは、イングランドで厳しいシーズンを送っており、所属するトッテナムは降格の危機に瀕している。そのため、彼はシーズン終了後の退団を真剣に検討している選手の一人となっている。 さらに、イゴール・トゥドール監督との相性も思わしくなく、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対アトレティコ・マドリード戦では、監督はビカリオを先発メンバーから外した。選手の評価額は約3000万ユーロとされており、契約は2028年まで残っているが、前述の通り、このイタリア人GKが今夏にイングランドを去る可能性は十分にある。



