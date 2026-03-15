AFP
翻訳者：
トッテナムとの精彩を欠いた引き分けの後、リヴァプールサポーターからブーイング…スロット監督がコメント
試合後、『スカイスポーツ』の取材に応じたスロット監督は、スタンドからの反応はチームの最近の不振による当然の結果だと主張した。
「まったくもって当然のことだ。応援しているチームが、勝てるはずの相手に何度も、しかも試合終了間際に勝ち点を奪われてしまうような状況なら、誰もが強い不満を感じるはずだ」
この引き分けにより、リヴァプールが今シーズン90分以降に失点したのはこれで8回目となり、この統計は今シーズンのチームを悩ませている守備の不安定さを浮き彫りにしている。プレミアリーグの王者として今シーズンを迎えたチームにとって、試合を最後まで守り切れないことは、スロット監督とそのコーチングスタッフにとって繰り返される悪夢となっている。
スロット監督は、こうした度重なる終盤の崩れによってサポーターの忍耐が試されていることを即座に認めた。
「彼らはこれをあまりにも何度も経験しており、普段よりも多くの回数に直面している。彼らが不満を露わにするのは当然のことだ。その不満は、私や選手たち、そしてファンたちも感じている」
先制点を挙げたMFドミニク・ソボスライも、チームの現在の苦境について同様に率直に語った。
「ブーイングは聞こえなかったが、理解はできる。昨シーズンは優勝したのに、今シーズンは本来あるべき姿でプレーできていないからだ」
「ファンには引き続き支えてほしい。昨シーズンは残り4試合で優勝が決まった時、誰もが喜んでいたのだから。今、我々が困難な状況にあるからこそ、支えてほしい」
- Getty Images Sport
リヴァプールは雪辱を期し、早々に欧州の舞台へと視線を戻す。水曜日にはUEFAチャンピオンズリーグの2ndレグでガラタサライをホームに迎え、0-1のビハインドを覆すことを目指す。国内リーグでは、調子の上がらない王者リヴァプールに重要な一連の試合が待ち受けており、まずは来週土曜日のブライトン戦から始まる。 トップ4争いの行方は、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、そしてトップ4争いのライバルであるアストン・ヴィラとの一戦を含む、過酷な5月の日程の中で最終的に決まることになるだろう。
広告