トッテナムとの精彩を欠いた引き分けの後、リヴァプールサポーターからブーイング…スロット監督がコメント

この引き分けにより、リヴァプールが今シーズン90分以降に失点したのはこれで8回目となり、この統計は今シーズンのチームを悩ませている守備の不安定さを浮き彫りにしている。プレミアリーグの王者として今シーズンを迎えたチームにとって、試合を最後まで守り切れないことは、スロット監督とそのコーチングスタッフにとって繰り返される悪夢となっている。

スロット監督は、こうした度重なる終盤の崩れによってサポーターの忍耐が試されていることを即座に認めた。

「彼らはこれをあまりにも何度も経験しており、普段よりも多くの回数に直面している。彼らが不満を露わにするのは当然のことだ。その不満は、私や選手たち、そしてファンたちも感じている」