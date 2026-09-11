トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、金曜日の記者会見でこの状況について明確な説明を避けた。この対立について問われると、デ・ゼルビ監督は「分からない。それは私の仕事ではない」と述べ、その後こう付け加えた。「私が言えるのは、クラブがリシャルリソンのために何をしてきたかを私はよく分かっているし、この1カ月、2カ月でリシャルリソンがクラブのために何をしてきたかも私はよく分かっているということだ。私は知っているし、クラブも知っているし、彼も知っているし、彼の代理人も知っている。誰もがあなたたち［メディア］よりよく分かっている。はるかによく分かっている」と語った。こうした軋轢があるにもかかわらず、トッテナムは彼の契約を12カ月延長するオプションを行使できる状況にあり、事態をさらに複雑にしている。