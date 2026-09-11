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トッテナムとの契約問題の中、リシャルリソンのヴァスコ・ダ・ガマ移籍案が破談に
ヴァスコ・ダ・ガマへの移籍が破談に
『BBC Sport』によると、リシャルリソンのヴァスコ・ダ・ガマ加入によるブラジル復帰案は破談になった。トッテナムはこの移籍に向けて同クラブと移籍金で合意していたと報じられているが、個人条件が乗り越えられない問題として浮上した。
ブラジルの移籍市場は金曜夜に閉幕するため、29歳の同選手は北ロンドンに残留する公算が強まっている。この展開に先立ち、このアタッカーは混乱の時期を過ごしていた。移籍期限最終日にエヴァートンへの3500万ポンドの移籍案が破談となった後、プレミアリーグの登録メンバーから外されていたためだ。クラブと選手は、契約の残り9カ月をめぐって依然として対立している。
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契約紛争とFIFAへの控訴
このFWは積極的に移籍先の選択肢を探っており、契約解除を図る劇的な試みとしてFIFAに接触したとも報じられている。トッテナムは同選手をU-21チームでのトレーニングに降格させており、本人はこの措置が契約を解除する正当な根拠になると考えている。同選手は以前、開幕節のブレントフォード戦アウェーゲームで敗れた試合に先発していたが、それがクラブでの最後の試合になる可能性もある。
ブラジル行きを模索する前には、152試合で53ゴールを記録したエバートン復帰が有力視されていた。しかし、このFWはデイヴィッド・モイーズの下で再びプレーする機会を断り、交渉の進め方への不満を理由に挙げた。
デ・ゼルビは口を閉ざしたままだ
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、金曜日の記者会見でこの状況について明確な説明を避けた。この対立について問われると、デ・ゼルビ監督は「分からない。それは私の仕事ではない」と述べ、その後こう付け加えた。「私が言えるのは、クラブがリシャルリソンのために何をしてきたかを私はよく分かっているし、この1カ月、2カ月でリシャルリソンがクラブのために何をしてきたかも私はよく分かっているということだ。私は知っているし、クラブも知っているし、彼も知っているし、彼の代理人も知っている。誰もがあなたたち［メディア］よりよく分かっている。はるかによく分かっている」と語った。こうした軋轢があるにもかかわらず、トッテナムは彼の契約を12カ月延長するオプションを行使できる状況にあり、事態をさらに複雑にしている。
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そのFWの今後はどうなるのか？
今後に向けて、このブラジル人選手は、昨年にFIFAの介入を利用して契約解除に成功したレナン・ロディに続くことを望んでいる。サッカー統括団体がその申し立てを認めれば、このFWは移籍期間外でも新クラブに正式加入できる可能性がある。トッテナムは現在、この件で争うのか、それとも長期化する法廷闘争を避けるために双方合意での契約解除を交渉するのか、判断を迫られている。
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