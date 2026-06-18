ミランがケールにアプローチしたのは絶好のタイミングだった。このドイツ人幹部は、先日プレミアリーグ移籍が破談になったばかり。トッテナム・ホットスパーとの交渉は最終段階まで進み、ケールもロンドンで直接会談を行ったが、クラブの将来ビジョンで合意に至らず移籍は白紙となった。

この破談でケールはイタリア移籍が可能に。ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレは新監督ルーベン・アモリムのために戦力向上環境を整えたい。スパーズではクラブの階層やロベルト・デ・ゼルビ監督の影響力を巡る対立が要因と報じられたが、ミランはアモリムの要求に合うディレクターを希望している。