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トッテナムとの交渉が決裂したため、ACミランはルベン・アモリム監督のプロジェクトを支援するため、ボルシア・ドルトムントのレジェンドに白羽の矢を立てた
ケール氏が候補に浮上した。
ACミランは新テクニカルディレクター探しで、アイントラハト・フランクフルトのマルクス・クロシェ招聘に失敗。 『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、クラブは現在、ケール氏に注目している。ケール氏は今年初めにボルシア・ドルトムントとの長期契約が終了し、現在はフリー。欧州最高レベルでの豊富な経験と、ドイツでエリート選手を発掘・育成した実績が評価され、有力候補とみなされている。
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スパーズの崩壊が追い風となる
ミランがケールにアプローチしたのは絶好のタイミングだった。このドイツ人幹部は、先日プレミアリーグ移籍が破談になったばかり。トッテナム・ホットスパーとの交渉は最終段階まで進み、ケールもロンドンで直接会談を行ったが、クラブの将来ビジョンで合意に至らず移籍は白紙となった。
この破談でケールはイタリア移籍が可能に。ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレは新監督ルーベン・アモリムのために戦力向上環境を整えたい。スパーズではクラブの階層やロベルト・デ・ゼルビ監督の影響力を巡る対立が要因と報じられたが、ミランはアモリムの要求に合うディレクターを希望している。
アモリムのスポルティング再会
新監督の就任は、アモリムの移籍計画を前進させる重要な一歩だ。彼は自陣戦術を早く根付かせるため、スポルティングCPから馴染みの選手をサン・シーロへ呼びたい。その筆頭がMFヒュルマンドとFWトリンカオで、今夏最優先の補強候補である。
ケール氏のような経験豊富なディレクターが加われば、スポルティングとの複雑な交渉もスムーズに進むとみられる。ヒュルマンドにはマンチェスター・ユナイテッドやシティも興味を示しているが、アモリム監督との信頼関係がミランに優位をもたらすと期待される。トリンカオは汎用性が高く、カルディナーレ会長が求める革新的な戦術にフィットする。
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監督候補リストと代替候補
ケールは有力候補だが、ミランはテクニカルディレクター選びを再開し、候補を広げて検討している。現在、元ベンフィカスカウトでフラメンゴに所属し、リスボン時代にアモリムと共働したホセ・ボトも候補に挙がっている。フェネルバフチェに所属していたデヴィン・オゼクもミラン理事会が注視している。
また、仲介者からは先日ブライトンを退任したジェイソン・エイトンの名前も挙がっている。 ミランの目的は、カルディナーレが掲げる攻撃的で前線重視のサッカーに賛同するディレクターを見つけること。カルディナーレはアモリム監督率いる新時代についてこう語る。「彼はヨーロッパの新世代で最も準備ができている革新的な監督の一人だ。若く野心的で、明確なサッカーのアイデンティティと練られた戦術を持つ。彼は攻撃的でハイインテンシティなサッカーを信条としており、その哲学は私たちのビジョンと完璧に合致している」