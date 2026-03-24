トッテナムで長期離脱中のデヤン・クルセフスキが、ワールドカップ・プレーオフを控え、スウェーデン代表に合流する

スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督は、ウクライナとの重要な一戦を控えた3月の合宿にこのウイング選手を招集し、チーム morale への影響力を重視した。監督は、選手の身体的な回復が予想より遅れていることを認めつつも、このフォワードがチームに加わることは計り知れない価値があると信じている。

「デヤンはスペインにいるので、ここに来て合流すると思う。彼に会えるのは嬉しいね。彼のリハビリの段階を考えれば、問題はない」とポッター監督は『アフトンブラデット』紙に語った。「他の選手たちは、ピッチに立つのがより困難なリハビリの段階にあるため、状況は厳しい。だがデヤンは来てくれるし、それは素晴らしいことだ」