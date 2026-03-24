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トッテナムで長期離脱中のデヤン・クルセフスキが、ワールドカップ・プレーオフを控え、スウェーデン代表に合流する
スパーズのフォワードにとって、過酷な復帰への道のり
このスウェーデン代表選手は、昨年5月以来、クラブでも代表でもプレーできておらず、ベンチ外での悪夢のような日々を過ごしてきた。当初、トッテナムの医療スタッフからは軽傷と見なされていたが、最終的には膝蓋骨の大手術が必要となった。しかし、報道によると、クルセフスキは2026年ワールドカッププレーオフ準決勝でウクライナと対戦する準備を進める代表チームに合流し、チームメイトを応援する予定だという。
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ポッター監督、エース選手の復帰を歓迎
スウェーデン代表のグラハム・ポッター監督は、ウクライナとの重要な一戦を控えた3月の合宿にこのウイング選手を招集し、チーム morale への影響力を重視した。監督は、選手の身体的な回復が予想より遅れていることを認めつつも、このフォワードがチームに加わることは計り知れない価値があると信じている。
「デヤンはスペインにいるので、ここに来て合流すると思う。彼に会えるのは嬉しいね。彼のリハビリの段階を考えれば、問題はない」とポッター監督は『アフトンブラデット』紙に語った。「他の選手たちは、ピッチに立つのがより困難なリハビリの段階にあるため、状況は厳しい。だがデヤンは来てくれるし、それは素晴らしいことだ」
リハビリテーション過程における合併症
クルセフスキの復帰への道のりは決して平坦なものではなく、度重なる不運に見舞われたため、この元ユヴェントス選手は公式戦への復帰を果たせていない。
2月に、元トッテナム監督のトーマス・フランク氏は次のように語った。「これは複雑な怪我で、膝に痛みがないことを確認することが重要だ。だからこそ彼は注射を受けたのだが、それが効果を発揮することを願っている。そうすれば、3～4週間後には痛みなくピッチに立てるだろう」。クルセフスキはまだ復帰しておらず、現在はイゴール・トゥドールがトッテナムの暫定監督を務めている。
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次は何が待っているのでしょうか？
スウェーデンは今週、ウクライナとの重要なプレーオフ戦に臨む。勝者はプレーオフ決勝への出場権を獲得する。代表チームが予選突破をかけて戦う一方、クルセフスキは怪我からの回復に努め、シーズン終了前に復帰して出場機会を得られることを目指している。
代表戦期間を終え、トッテナムはサンダーランド戦でプレミアリーグに復帰する。チームは現在、降格回避を懸けて戦っており、順位表で17位につけ、ウェストハム・ユナイテッドをわずか1ポイント上回っている。