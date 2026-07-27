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トッテナムで不振だったヴィンセント・ヤンセン、新契約でMLS移籍へ
ポートランド・ティンバーズがオランダ人ベテラン選手を獲得
ヤンセンは、放浪のサッカーキャリアに新たなページを開くため米国へ渡る。『Voetbal International』によると、ベテランストライカーはポートランド・ティンバーズと個人条件で合意。クラブは迅速に、彼のピッチ外での長期計画に合う確固たる契約を提示した。
ロイヤル・アントワープは攻撃の要である彼をベルギーに残そうと尽力したが、ヤンセンは太平洋岸北西部への移籍を決断した。
- AFP
極めて個人的な「北米の夢」が実現する
32歳のセンターフォワードにとって、MLS移籍は経済的な転身ではなく、個人的な家族の目標実現だ。メキシコ系アメリカ人の妻を持つヤンセンは、現役終盤を迎える前に家族で米国に移住したいと、ここ数シーズン公に語ってきた。
この長期計画は、現役後に北米に永住する目標を軸にしてきた。ポートランド移籍により、彼は選手としてのキャリアと家族の希望をうまく一致させた。
ベルギーでの実り多い期間を振り返って
トッテナム時代のヤンセンは苦難だった。ポチェッティーノ監督の下で42試合6ゴールにとどまり、チームを去った。しかしプレミアリーグ退団後は見事に復活。AZで脚光を浴びたストライカーは、ロイヤル・アントワープで国内リーグを席巻し、「ナンバー9」の威厳を取り戻した。
4シーズンで公式戦173試合に出場し、64ゴール27アシストを記録した。 戦術的なボールキープと確かな決定力でチームを牽引し、リーグ優勝とベルギーカップ制覇による国内ダブル達成、さらにクラブ初となるUEFAチャンピオンズリーグ・グループステージ進出に貢献した。
- Getty Images Sport
ポートランドが実績ある選手を獲得
スペイン人監督マルティ・シフエンテスは、ヤンセンの世界各国での豊富な経験に期待している。ポートランドのヘッドコーチは、ヤンセンが北米サッカーに精通していることも理解している。ヤンセンは以前メキシコ・モンテレイで3シーズン過ごし、92試合で24ゴール5アシストを記録した。
在籍中はCONCACAFチャンピオンズリーグ、アペルトゥーラ、メキシコカップの3冠を達成した。
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