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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

トッテナムで不振だったヴィンセント・ヤンセン、新契約でMLS移籍へ

移籍情報
ヴィンセント・ヤンセン
トッテナム
ポートランドティンバーズ
MLS

元トッテナムFWヴィンセント・ヤンセンが、メジャーリーグサッカー（MLS）移籍で長年の夢を実現する。オランダ代表の彼はロイヤル・アントワープとの契約解除に合意し、ベルギーでの活躍に幕を閉じ、大西洋を渡る。

  • ポートランド・ティンバーズがオランダ人ベテラン選手を獲得

    ヤンセンは、放浪のサッカーキャリアに新たなページを開くため米国へ渡る。『Voetbal International』によると、ベテランストライカーはポートランド・ティンバーズと個人条件で合意。クラブは迅速に、彼のピッチ外での長期計画に合う確固たる契約を提示した。

    ロイヤル・アントワープは攻撃の要である彼をベルギーに残そうと尽力したが、ヤンセンは太平洋岸北西部への移籍を決断した。


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    極めて個人的な「北米の夢」が実現する

    32歳のセンターフォワードにとって、MLS移籍は経済的な転身ではなく、個人的な家族の目標実現だ。メキシコ系アメリカ人の妻を持つヤンセンは、現役終盤を迎える前に家族で米国に移住したいと、ここ数シーズン公に語ってきた。

    この長期計画は、現役後に北米に永住する目標を軸にしてきた。ポートランド移籍により、彼は選手としてのキャリアと家族の希望をうまく一致させた。

  • ベルギーでの実り多い期間を振り返って

    トッテナム時代のヤンセンは苦難だった。ポチェッティーノ監督の下で42試合6ゴールにとどまり、チームを去った。しかしプレミアリーグ退団後は見事に復活。AZで脚光を浴びたストライカーは、ロイヤル・アントワープで国内リーグを席巻し、「ナンバー9」の威厳を取り戻した。

    4シーズンで公式戦173試合に出場し、64ゴール27アシストを記録した。 戦術的なボールキープと確かな決定力でチームを牽引し、リーグ優勝とベルギーカップ制覇による国内ダブル達成、さらにクラブ初となるUEFAチャンピオンズリーグ・グループステージ進出に貢献した。

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    ポートランドが実績ある選手を獲得

    スペイン人監督マルティ・シフエンテスは、ヤンセンの世界各国での豊富な経験に期待している。ポートランドのヘッドコーチは、ヤンセンが北米サッカーに精通していることも理解している。ヤンセンは以前メキシコ・モンテレイで3シーズン過ごし、92試合で24ゴール5アシストを記録した。

    在籍中はCONCACAFチャンピオンズリーグ、アペルトゥーラ、メキシコカップの3冠を達成した。

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