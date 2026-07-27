トッテナムで不振だったヴィンセント・ヤンセン、新契約でMLS移籍へ

32歳のセンターフォワードにとって、MLS移籍は経済的な転身ではなく、個人的な家族の目標実現だ。メキシコ系アメリカ人の妻を持つヤンセンは、現役終盤を迎える前に家族で米国に移住したいと、ここ数シーズン公に語ってきた。

この長期計画は、現役後に北米に永住する目標を軸にしてきた。ポートランド移籍により、彼は選手としてのキャリアと家族の希望をうまく一致させた。