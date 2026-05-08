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トッテナムでの不振から立ち直るトーマス・フランクにとって、サンダーランドが転機となるのか？「ブラックキャッツ」のレジェンド、マイケル・グレイが、この「とんでもない」移籍説に反応した。
ル・ブリスはサンダーランドをプレミアリーグに復帰させた。
監督1年目でサンダーランドをトップリーグに復帰させたレジス・ル・ブリスは、カルト的人気を獲得した。8年間の低迷とリーグ1最下位という屈辱を経て、2025年5月、ウェンブリーのプレーオフ決勝で優勝した。
昇格組のブラックキャッツには「すぐに降格する」と予測する声も多かったが、補強が当たり、前半戦は上位半分をキープ。欧州カップ戦出場権も視界に入っている。
サンダーランドは、降格圏を脱せないトッテナムなど“名門”と呼ばれるクラブより好結果を残している。 一方、2025-26シーズンにブレントフォードから移籍しチームを衰退させたデンマーク人監督フランクは、2月中旬からフリーだ。
だがル・ブリスの限界と判断されれば、フランクが北東部に招かれる可能性も。果たしてサンダーランドは彼に再起の機会を与えるべきなのか。
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フランクはスタジアム・オブ・ライトでル・ブリスの後任になれるか？
元ブラックキャッツ（サンダーランド）のディフェンダー、グレイは、ワールドカップのオッズを提供するbetFirstBelgiumを通じてGOALの独占インタビューに応じた。プレミアリーグで豊富な経験を持つ人物が、同リーグでわずか1シーズンしか経験のないレジーの後任になるという奇妙な噂について問われると、彼はこう語った。 「その話を聞いたときは驚いた。数週間前、レジスが夏に解任されるという噂を耳にしたとき、僕は『新契約を与えてサンダーランドを次のレベルへ導くチャンスを与えるつもりなのか』と考えていた。
今シーズン、いくつかの試合で――オーナー陣も注目していた点だろうが――チームが場違いな印象を与えたり、グラニット・シャカが先発から外れた際にリーダーシップを示す選手が欠けたりしていた。チームは期待に応えられず、それは少し驚きだった。
サッカーは予測不能だ。レジーを解任すれば皆ががっかりするだろう。だが後任がプレミア経験豊富なトーマス・フランクなら、チームにすぐ馴染むはずだ。
「クラブが最善を知っているだろう。変更が最善でないこともあるが、次のレベルへ進むには変化が必要だ」
ブラックキャッツは今後、どのようにチームを再建していくべきか
3試合連続未勝利で勝ち点1しか獲得できていないサンダーランドは、トップ7争いの下位まで後退した。急速に成長してきたチームにとって、欧州カップ戦に出場できないことは現時点ではむしろ良いことかもしれない。プレミアリーグ2年目は欧州カップ戦がなくても非常に難しいと言われているからだ。
グレイはこう語る。「チャンスがあるなら掴むべきだ。でも、確かにその通り。今はまだ小さな一歩ずつ進む段階だ。
夏に14人も新戦力が加わり、彼らの活躍は監督や選手の期待を大きく上回った。シーズン前の予想を覆したんだ。
リーズと状況は似ており、まずは数シーズンかけてプレミアリーグでの地位を確立すべきだ。その先に期待値が上がり、トップ10やヨーロッパの大会出場権を争うチャンスも出てくるだろう。
「そのためには、より厚い戦力と、毎回完璧な補強が必要だ。選手が移籍することも当然だと受け止めている。彼らはまだ道の途中だが、レジス・ル・ブリス監督の下、ここ数シーズンは素晴らしいスタートを切った」
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サンダーランド 2025-26シーズン日程：終盤の注目試合
その道のりの最新章は5月24日に幕を閉じる。サンダーランドにはまだ、マンチェスター・ユナイテッド、エバートン、チェルシーとの注目試合が残っており、レッドデビルズとブルーズはスタジアム・オブ・ライトを訪れる。
リーグ1で苦悩した日々、ファンが待ち望んだのがこうした一戦だった。ル・ブリス監督は夢を現実にしたが、この50歳のフランス人指揮官が野心あるチームを次の段階へ導く機会を得るかはまだ不明だ。