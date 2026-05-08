監督1年目でサンダーランドをトップリーグに復帰させたレジス・ル・ブリスは、カルト的人気を獲得した。8年間の低迷とリーグ1最下位という屈辱を経て、2025年5月、ウェンブリーのプレーオフ決勝で優勝した。

昇格組のブラックキャッツには「すぐに降格する」と予測する声も多かったが、補強が当たり、前半戦は上位半分をキープ。欧州カップ戦出場権も視界に入っている。

サンダーランドは、降格圏を脱せないトッテナムなど“名門”と呼ばれるクラブより好結果を残している。 一方、2025-26シーズンにブレントフォードから移籍しチームを衰退させたデンマーク人監督フランクは、2月中旬からフリーだ。

だがル・ブリスの限界と判断されれば、フランクが北東部に招かれる可能性も。果たしてサンダーランドは彼に再起の機会を与えるべきなのか。