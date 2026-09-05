前向きな姿勢を見せているとはいえ、コロ・ムアニも復帰後は批判と無縁ではなかった。ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、このFWがゴール前でもっと決定力を発揮する必要があると繰り返し指摘してきた。とりわけ、チームが数多くのチャンスを作りながら突き放せなかった試合後には、その点が強く問われている。一方で、同選手の動き出しや連係面はユベントスの攻撃に新たな幅をもたらしたとして評価されているが、得点不足はいまなお議論の的となっている。

「自分はネガティブな考えを引きずるタイプではない。ミスはすぐに忘れるようにして、次のプレーに集中する」と本人は語った。そして、この粘り強いメンタリティーは指揮官によって植え付けられたものだとしており、ピッチ上で直前に何があったかに関係なく、常に集中し続けることをコーチングスタッフから求められていると明かした。「スパレッティが自分たちに言うように、常に物事の上に立っていなければならない。今を考えなければいけない」と付け加えた。