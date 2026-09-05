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トッテナムでのレンタル移籍失敗を経て、ユヴェントスのスター、ランダル・コロ・ムアニがセリエAが自身にとって「完璧」である理由を明かす
イングランドとイタリアの戦術的な隔たり
この1年のコロ・ムアニの歩みは波乱に満ちたものだった。プレミアリーグでの不本意な時期を経て、イングランドのサッカーへの適性を疑問視する声も少なくなかった。 トッテナムへの期限付き移籍は期待されたような結果を残せず、このフランス人FWは新たな目的意識と、なぜ前回の章が思うように進まなかったのかという明確な理解を持ってユヴェントスへ戻ってきた。このストライカーは両リーグの大きな違いを強調し、イングランドのサッカーが持つ慌ただしい性質は、自身のより計算されたプレースタイルと相いれなかったとの見方を示した。
「イングランドのサッカーは本当に、常に一方のペナルティーエリアからもう一方のペナルティーエリアへと行き来するものだ。一方でイタリアでは、試合は極めて戦術的だ。足だけでなく頭を使ってプレーしなければならない。そして毎週のトレーニングでもハードに取り組む。でも、私はそれに満足している」と、『コリエレ・デラ・セラ』に語った。
- Getty Images Sport
ユヴェントスで戦術的な安息の地を見いだす
コロ・ムアニにとってユヴェントス復帰の決断は難しいものではなかった。以前には同クラブで5カ月間の成功を収め、22試合で10ゴールを記録していたからだ。ピエモンテの州都への復帰に向けた動機を振り返り、このストライカーはクラブとサポーターへの深い感情的なつながりを口にした。ビアンコネーリでの最初の時間が強い印象を残しており、チャンスが訪れた時点で復帰を決めるのは簡単だったと述べた。
「最初の経験は素晴らしかった。チームメート、スタッフ、ファン、すべてがね。何もかも完璧で、自分は家族の一員だと感じていた。そして、彼らが始めた仕事を終わらせるために戻ってくることが重要だった」とコロ・ムアニは語った。
批判を乗り越え、現在に集中する
前向きな姿勢を見せているとはいえ、コロ・ムアニも復帰後は批判と無縁ではなかった。ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、このFWがゴール前でもっと決定力を発揮する必要があると繰り返し指摘してきた。とりわけ、チームが数多くのチャンスを作りながら突き放せなかった試合後には、その点が強く問われている。一方で、同選手の動き出しや連係面はユベントスの攻撃に新たな幅をもたらしたとして評価されているが、得点不足はいまなお議論の的となっている。
「自分はネガティブな考えを引きずるタイプではない。ミスはすぐに忘れるようにして、次のプレーに集中する」と本人は語った。そして、この粘り強いメンタリティーは指揮官によって植え付けられたものだとしており、ピッチ上で直前に何があったかに関係なく、常に集中し続けることをコーチングスタッフから求められていると明かした。「スパレッティが自分たちに言うように、常に物事の上に立っていなければならない。今を考えなければいけない」と付け加えた。
- AFP
ビアンコネーリをかつての栄光へと取り戻すこと
コロ・ムアニにとって、今季残りの目標は明確だ。安定感を保つこと、そしてタイトル獲得である。現在は、シーズン序盤の優勝争いにおいて大きな意味を持つACミランとの次戦に集中している。両クラブが今季最初の2試合でいずれも勝ち点6を獲得していることから、この一戦はユベントスの優勝争いにおける実力を占う重要な試金石となる。
「非常に重要なテストになる。ミランも素晴らしいチームだし、僕たちは準備を整えなければならない。それに楽しみでもある。彼らと対戦したことは一度もないからね」とコロ・ムアニは締めくくった。
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