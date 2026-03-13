トッテナムでのイゴール・トゥドールの時間は終わったのか？！ 悲惨なスタートを切った苦境の暫定監督の後任を、スパーズはすでに模索中

ロンドン北部の状況はすでに限界に達している。先月、トーマス・フランクの後任として短期契約で就任して以来、47歳の彼はチームを立て直すのに苦戦している。『The Athletic』によると、トゥドールの監督としての任期はすでに終わりを迎えようとしているかもしれない。

このクロアチア人監督の指揮は、ダービーでのアーセナル戦での惨敗で幕を開け、続いてフラム戦でも期待外れの結果に終わった。下降傾向はクリスタル・パレス戦でも続き、ミッキー・ファン・デ・ヴェンの退場により、好調なリードが消え去り、3-1で敗北した。 チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦では、開始15分間の惨状により批判はさらに強まった。この試合は最終的にアトレティコが5-2で勝利し、スパーズは第2戦に向けて極めて厳しい状況に追い込まれた。