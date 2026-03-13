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トッテナムでのイゴール・トゥドールの時間は終わったのか？！ 悲惨なスタートを切った苦境の暫定監督の後任を、スパーズはすでに模索中
テューダー政権下の悲惨なスタート
ロンドン北部の状況はすでに限界に達している。先月、トーマス・フランクの後任として短期契約で就任して以来、47歳の彼はチームを立て直すのに苦戦している。『The Athletic』によると、トゥドールの監督としての任期はすでに終わりを迎えようとしているかもしれない。
このクロアチア人監督の指揮は、ダービーでのアーセナル戦での惨敗で幕を開け、続いてフラム戦でも期待外れの結果に終わった。下降傾向はクリスタル・パレス戦でも続き、ミッキー・ファン・デ・ヴェンの退場により、好調なリードが消え去り、3-1で敗北した。 チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦では、開始15分間の惨状により批判はさらに強まった。この試合は最終的にアトレティコが5-2で勝利し、スパーズは第2戦に向けて極めて厳しい状況に追い込まれた。
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アンフィールド戦に向けた緊急時対応計画
負傷者や出場停止選手が続出する中、トッテナムは今週日曜日、王者リヴァプールとのアウェイ戦という困難な課題に直面している。報道によると、クラブはアンフィールドでの試合直後にトゥドール監督が退任する可能性に備え、緊急対策を講じているという。 クラブ内部では、現在の危うい状況を踏まえ、これは「賢明な対応策」と見なされている。もしトゥドール監督が解任された場合、理事会は夏まで別の暫定監督を任命するか、あるいは長期的な後任監督の採用を早めるかを決定しなければならない。
正真正銘の残留争い
伝統的に上位を争ってきたクラブにとって、これ以上の重大な局面はないだろう。スパーズは現在、残留をかけた緊迫した戦いを強いられており、トップリーグ残留を懸けた戦いは残り9試合となった。テュドール監督による「好影響」が見られない中、チームは効果的な戦術を必死に模索している。 リヴァプール戦とアトレティコ・マドリードとの第2戦を終えた後、スパーズは3月22日にノッティンガム・フォレストとの重要な「6ポイントマッチ」に臨む。この一戦は、2026年シーズンの最も重要な試合として注目されている。
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スパーズ、時間切れに
新監督が結果を残せるチャンスは急速に狭まりつつある。クラブ首脳陣は、もう失敗作を許容する余裕がないことを痛感している。フォレスト戦でもトゥドール監督を続投させるにせよ、早期に決断を下すにせよ、その判断が今後数年にわたるクラブの将来を左右することになるだろう。当面は、アンフィールドでのアウェイ戦を乗り切り、フォレスト戦を迎える前に失速を食い止める方策を見出すことに注力している。
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