アーセナルとの今後のコミュニティ・シールドを前に、エンツォ・マレスカの準備に予想外の痛手が生じた。サヴィーニョが最新のトレーニングを欠席したためだ。マンチェスター・シティはカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われる伝統のシーズン幕開けの一戦に向けて準備を進めているが、22歳の同選手を欠いたまま臨む可能性がある。『The Athletic』のサム・リーによれば、ブラジル人選手は体調不良によりトレーニングを欠席した。

一方で、このウインガーが不在だったなかでも、シティ・フットボール・アカデミーには他の重要な面々が姿を見せた。ジャック・グリーリッシュは参加しており、負傷に苦しんだ後、1年以上ぶりとなるクラブでの初出場を目指している。さらに、アーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、そして1月加入のマルク・グエイも加わっており、いずれも今週末のアーセナル戦で先発の座を争っている。



