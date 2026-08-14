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トッテナムが6000万ポンドの大型移籍合意に迫る中、マンチェスター・シティのスター選手がトレーニングを欠席
シティのスター選手が重要なセッションを欠席
アーセナルとの今後のコミュニティ・シールドを前に、エンツォ・マレスカの準備に予想外の痛手が生じた。サヴィーニョが最新のトレーニングを欠席したためだ。マンチェスター・シティはカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われる伝統のシーズン幕開けの一戦に向けて準備を進めているが、22歳の同選手を欠いたまま臨む可能性がある。『The Athletic』のサム・リーによれば、ブラジル人選手は体調不良によりトレーニングを欠席した。
一方で、このウインガーが不在だったなかでも、シティ・フットボール・アカデミーには他の重要な面々が姿を見せた。ジャック・グリーリッシュは参加しており、負傷に苦しんだ後、1年以上ぶりとなるクラブでの初出場を目指している。さらに、アーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、そして1月加入のマルク・グエイも加わっており、いずれも今週末のアーセナル戦で先発の座を争っている。
- AFP
トッテナム、合意間近
サヴィーニョ不在のタイミングは、北ロンドンからの強い関心を踏まえると、とりわけ興味深い。ロベルト・デ・ゼルビは主要な攻撃面の補強ターゲット獲得に迫っていると報じられており、トッテナムは評価額6000万ポンドのこのスター選手の獲得で全面合意に近づいている。
スパーズは移籍市場で目覚ましい動きを見せている。プレミアリーグで2季連続17位に終わった後、再び順位表の上位争いに戻ることを目指しているためだ。すでに中盤と守備陣で重要な補強を進めており、現在はアタッキングサードの強化へと明確に焦点を移している。
デ・ゼルビの補強路線が続く
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの今夏の補強戦略は積極的なものとなっている。スパーズは移籍市場前半戦で最終ラインの新戦力確保に動き、マルティン・ドゥブラフカ、アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得した。さらにその守備陣刷新に続き、中盤でも大きな意思表示を行い、サンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスのMFコンビ獲得に総額1億8500万ポンドを投じた。
サヴィーニョのようなさらなる新戦力加入を実現するため、クラブは複数の注目選手の放出に向けて準備を進めている。クリスティアン・ロメロはアトレティコ・マドリー移籍が目前に迫っており、一方でフルバックのジェド・スペンスはインテル移籍を決める見通しだ。こうした退団によって、スパーズがシティの姿勢を探るために必要な財政的余地が生まれると見込まれているが、エティハドの首脳陣は代役の当てがない限り、直接のライバルに売却することには消極的かもしれない。
- Getty
代替候補が候補リストに挙がっている
サヴィーニョの獲得成立が難しいと判断された場合、スパーズはリヴァプールのコーディ・ガクポを含む別のトップ級の候補もリストアップしている。オランダ代表のガクポはホットスパー・ウェイで高く評価されているが、元PSVのアタッカーに関する取引は大幅に複雑になる見通しだ。ジャーナリストのベン・ジェイコブスは最近、この状況について見解を示し、リヴァプールはまず複数の後任を確保できない限り、この多才なアタッカーを手放すことに消極的だと伝えた。
移籍期限が迫る中、トッテナムには最後にクリアすべき課題が1つ残っている。デ・ゼルビがサヴィーニョを確保するにせよ、ガクポへの方針転換を図るにせよ、スパーズは今夏の移籍市場が閉まる前に攻撃陣の再構築を完了させる考えだ。
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