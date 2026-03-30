トッテナムが5年契約の準備を急ぐ中、ロベルト・デ・ゼルビ監督は即座に同クラブの指揮を執ることに「前向き」な姿勢を示している

「Proud Lilywhites」、「Women of the Lane」、「Spurs Reach」など、トッテナムの主要なサポーターグループ数団体が、この就任の可能性に対して強い反発を示している。こうした懸念の背景には、デ・ゼルビ氏がマルセイユ時代にメイソン・グリーンウッドを公然と支持していたことがあり、多くのファンはそれがクラブの価値観に反すると感じている。

この動きに対する共同声明の中で、「プラウド・リリーホワイト」は次のように述べた。「その立場にある人物が、メイソン・グリーンウッドのような選手を公然と擁護し、起きたことの重大性を軽視するような言い方をするのは、重大な問題だ。 我々は、このクラブが掲げる価値観を反映した説明責任、透明性、そしてリーダーシップを求めている。デ・ゼルビにはノーだ。」一方、「Women of the Lane」は、同イタリア人監督の過去のコメントが「判断力とリーダーシップに対する深刻な疑問」を投げかけていると付け加え、これはクラブが行うべきではない人事だと主張した。