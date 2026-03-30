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トッテナムが5年契約の準備を急ぐ中、ロベルト・デ・ゼルビ監督は即座に同クラブの指揮を執ることに「前向き」な姿勢を示している
命がけの救出作戦
トゥドール監督が就任からわずか44日で解任されたことを受け、トッテナムは混乱の続く今シーズンで3人目の監督探しを迫られている。 ロンドン北部のこのクラブは深刻な降格争いに巻き込まれており、残り7試合を残して現在、降格圏からわずか1ポイント上という状況にある。マウリシオ・ポチェッティーノはクラブ首脳陣の間で依然として有力な候補と見なされているが、彼が米国代表チームの指揮を執っているため、即時の就任は不可能だ。その結果、スパーズは1977年以来初めてとなるトップリーグからの降格を回避すべく、2月にマルセイユを退任して以来フリーの状態にあるデ・ゼルビの獲得に向けた動きを加速させている。
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所有の哲学
魅力的なポゼッションサッカーで定評があるデ・ゼルビだが、シーズン途中での就任という経歴から、即座にチームを立て直す能力には疑問符が付く。ブライトン在籍時には、就任後の最初の5試合で1勝も挙げられず、パレルモやベネヴェントでの指揮でも同様の苦戦を強いられた。しかし、戦術的な革新性と、中位チームを欧州カップ戦出場権獲得圏へと引き上げる手腕については、依然として高く評価されている。
イタリアのスカイの報道によると、デ・ゼルビ監督は当初、夏に自身の選択肢を検討するつもりだったが、現在はトッテナムの新監督として即座に就任する意向を示している。クラブはトゥドール監督の退任後、長期的な監督就任を望んでいるため、スパーズは5年契約の提案について協議を行う見通しだ。
深まる道徳的な溝
「Proud Lilywhites」、「Women of the Lane」、「Spurs Reach」など、トッテナムの主要なサポーターグループ数団体が、この就任の可能性に対して強い反発を示している。こうした懸念の背景には、デ・ゼルビ氏がマルセイユ時代にメイソン・グリーンウッドを公然と支持していたことがあり、多くのファンはそれがクラブの価値観に反すると感じている。
この動きに対する共同声明の中で、「プラウド・リリーホワイト」は次のように述べた。「その立場にある人物が、メイソン・グリーンウッドのような選手を公然と擁護し、起きたことの重大性を軽視するような言い方をするのは、重大な問題だ。 我々は、このクラブが掲げる価値観を反映した説明責任、透明性、そしてリーダーシップを求めている。デ・ゼルビにはノーだ。」一方、「Women of the Lane」は、同イタリア人監督の過去のコメントが「判断力とリーダーシップに対する深刻な疑問」を投げかけていると付け加え、これはクラブが行うべきではない人事だと主張した。
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トップリーグ残留をかけた戦い
トッテナムの当面の行方は、4月12日に控えるサンダーランド戦という一触即発の遠征にかかっている。この試合で勝利を逃せば、チームは降格圏内へと転落する恐れがある。もしデ・ゼルビがそれ以前に就任することになれば、現在自信を失っているチームに複雑な戦術システムを浸透させようとする中で、ミスを許されない過酷なスタートを切ることになるだろう。 ピッチ外では、クラブの倫理的な方向性について声高に批判するファン層に対し、この監督就任を納得させるための広報戦が経営陣を待ち受けている。