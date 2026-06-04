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トッテナムが、ワールドカップ出場が確実視されるブライトンのスター選手に7000万ポンドの移籍オファーを提示。ロベルト・デ・ゼルビ監督が古巣から選手を獲得しようとしている。
トッテナム、ブライトンのDF獲得へ動きを加速
トッテナムは25歳のセンターバック、ヴァン・ヘッケ獲得へブライトンに初オファーを提示した。オファー額は7000万ポンドを下回るが、交渉は継続中だ。 交渉を主導するのはデ・ゼルビ監督だ。2022～2024年のブライトン時代、彼はヴァン・ヘッケと密に連携した。北ロンドンでチームを構築するにあたり、自身の戦術を理解するCBの獲得を望んでいる。
契約は2027年6月まで残っているが、新契約合意には至っていないため、夏の移籍市場で他クラブが動きやすくなると報じられている。
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ブライトンは以前、契約交渉の計画を明らかにしていた。
ブライトンのファビアン・フルツェラー監督は4月、このディフェンダーと将来について話し合うと示唆した。しかし交渉は難航し、去就は依然として不透明だ。クラブは交渉を続けるか、オファーを受けるか判断を迫られている。
ヴァン・ヘッケはバート・フェルブルッゲン、カルロス・バレバと並びクラブ最高市場価値の1人。ブライトンは過去にも高額移籍金を獲得しており、トッテナムが交渉を成立させるにはその要求に応える必要がある。
ワールドカップ代表選出でヴァン・ヘッケの知名度が上昇
トッテナムがオファーを提示したのは、ファン・ヘッケがオランダ代表として2026年W杯準備を進めている最中だった。彼は先日アルジェリアとの親善試合で87分間プレーし、ロナルド・クーマン監督の下で守備の要として期待されている。
2020年にNACブレダから加入して以来、プレミアリーグで着実に信頼されるDFに成長。ヘーレンフェーンとブラックバーン・ローヴァーズでのレンタル経験が糧となり、ブライトンで定位置を掴んだ。昨季はフルツェラー監督の下、プレミア36試合に先発し、そのタフさとチームへの貢献を示した。
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スパーズはオファー額を引き上げる必要があるかもしれない
トッテナムは守備陣強化の一環としてファン・ヘッケの獲得を進めている。デ・ゼルビ監督は守備の層と質をさらに高めたいと考えており、クラブはボーンマスのDFマルコス・セネシの獲得も目指している。
ブライトンに売却の急務はないため、スパーズは条件を見直す必要があるかもしれない。北ロンドンのクラブはW杯前に交渉をまとめたい考えだ。大会で好結果を残せば、ヴァン・ヘッケの価値がさらに上がる恐れがある。