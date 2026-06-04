トッテナムは25歳のセンターバック、ヴァン・ヘッケ獲得へブライトンに初オファーを提示した。オファー額は7000万ポンドを下回るが、交渉は継続中だ。 交渉を主導するのはデ・ゼルビ監督だ。2022～2024年のブライトン時代、彼はヴァン・ヘッケと密に連携した。北ロンドンでチームを構築するにあたり、自身の戦術を理解するCBの獲得を望んでいる。

契約は2027年6月まで残っているが、新契約合意には至っていないため、夏の移籍市場で他クラブが動きやすくなると報じられている。