ロンドン北部では、ここ数週間、トッテナムに警鐘が鳴り響いている。現在トゥドール監督が率いるチームは降格の深刻な危機に直面しており、その可能性は日増しに現実味を帯びてきている。わずか数ヶ月前にはヨーロッパリーグを制覇し、スター選手を擁するクラブにとって、これは衝撃的な事態となるだろう。 チャンピオンシップへの降格という脅威は現実のものとなっており、シーズン終盤のスパーズは、ここ数年で最大の「不名誉な」サプライズとなる事態を回避しなければならない。もしロメロら選手が本当にプレミアリーグを去ることになれば、大きな変化の夏が訪れることになるだろう。多くの主力選手が移籍を視野に入れているため、チームは移籍市場で解体される可能性もある。
トッテナムが降格すれば、選手たちの移籍が相次ぐことになるだろう。ヴィカリオ、ウドギー、コロ・ムアニ――移籍の可能性のある選手たちと、移籍市場でのチャンスはどれほどあるのか
降格した場合のトッテナムの移籍市場
前述の通り、スパーズは多くの有望な選手を擁し、財政状況も極めて好調だ。しかし、ピッチ上での結果が伴わず、もし降格となれば、クラブは期待を大きく下回る成績に終わったチームに決着をつけるため、移籍市場で多くの選手を手放す可能性もある。 トッテナムの選手層は、Transfermarktのデータによると8億ユーロ以上の価値があり、直近の移籍市場だけで、移籍金の収支は1億8200万ユーロという巨額に達した。降格は経済面だけでなく、スポーツ面でも甚大な影響を及ぼすことになるだろう。 しかし、経済面についてはクラブはすでに備えを講じている。『The Athletic』の報道によると、トップチームの選手の大半の契約には、チャンピオンシップへの降格時に給与が自動的に減額される（最大50％）という条項が含まれているという。
もしトッテナムが降格した場合、移籍市場におけるチームの動向はどのように変わるだろうか？ もちろんこれはあくまで仮定であり、時期尚早な推測に過ぎない。プレミアリーグ残留が実現すれば状況は一変し、クラブは一息つくことができ、夏には補強を行うものの、選手層を根本から刷新することはないだろう。しかし、もし降格すれば、選手たちはこぞって去ることになるだろう。 スパーズのスター選手たちが、プレミアリーグのスポットライトもなく、給与も削減された状態で、下位リーグに残留することを受け入れるとは考えにくい。そのため、多くの選手が退団を望むと予想される。パルヒニャのようなレンタル移籍中の選手を除けば、次の移籍市場で誰が去る可能性があるのかを見てみよう。
ゴールキーパーとディフェンダー
まず、数ヶ月後にはトッテナムのゴールキーパー陣の顔ぶれが大きく変わっている可能性がある。不振のシーズンを経て、ヴィカリオはトゥドール監督に見放され、チャンピオンズリーグではキンスキーが起用された。 このイタリア人GKはイングランドを離れ、インテルやユヴェントスをはじめ、依然として多くの支持者がいるイタリアへ復帰する見込みだ。一方、チェコ人GKは残留する可能性があり、リベンジを誓う彼はチャンピオンシップでのプレーをきっかけに再起を図るかもしれない。
ディフェンス陣では多くの退団が予想されており、主力選手たちが全員去る可能性もある。ファン・デ・ヴェンからロメロ、ペドロ・ポロ、ウドギーに至るまで、彼らは皆国際的に高い評価を得ており、ヨーロッパ各地から熱烈な関心を集めている。 セリエAの強豪クラブは、イタリア人選手の獲得を検討している。彼自身も、代表チームに本格的に復帰するため、イタリアへの帰還を考えている可能性がある。キャプテンのロメロも、性格面を含め厳しいシーズンを過ごした。彼に対しては、アトレティコ・マドリードが以前から強い関心を示している。一方、オランダ人選手にはイングランドからのオファーが寄せられており、スペイン人サイドバックはプレミアリーグやラ・リーガの多くの強豪クラブと関連付けられている。 次期移籍市場の主役となるのは、ドラグシンやスペンスといった、イタリアリーグでお馴染みの2選手かもしれない。両者ともジェノアに在籍した経験があり、トッテナムでは浮き沈みの激しいキャリアを送ったが、イタリア国内を含め、現在高い需要がある。
MFとFW
スパーズの主力選手となったベンタンクールの去就が注目される。彼は今、岐路に立たされており、残留するか、あるいは移籍するかを決断しなければならないかもしれない。ポステコグルー監督率いるセンターラインのサールとビソウマは現在、苦戦を強いられており、彼らにとっては降格がむしろプラスになる可能性もある。 また、多くのライバルクラブは、ロンドンの若き才能たち――とりわけベルグヴァルとグレイ――を獲得できることを望んでいる。彼らにとって、キャリアの現段階では、少なくとも1年間はチャンピオンシップでプレーする余裕はないからだ。
しかし、最も目立つ退団が予想されるのは攻撃陣だ。高額な年俸に見合わない不振ぶりを露呈しているシャビ・シモンズ、クドゥス、コロ・ムアニは、再び欧州のビッグクラブで再起を図るために去る可能性がある。一方、降格となった場合、ソランケ、リシャルリソン、テルといった選手たちは残留するかもしれない。彼らは皆、困難なシーズンを過ごしており、キャリアにおいて一歩後退することになるかもしれない。
最後に、クルセフスキ、マディソン、オドベルトについては多くの疑問が残る。彼らは長期の怪我に悩まされ、忘れ去りたいようなシーズンを過ごしており、その将来は謎に包まれている。トッテナム全体の将来と同様に。