トッテナムが降格すれば、選手たちの移籍が相次ぐことになるだろう。ヴィカリオ、ウドギー、コロ・ムアニ――移籍の可能性のある選手たちと、移籍市場でのチャンスはどれほどあるのか

前述の通り、スパーズは多くの有望な選手を擁し、財政状況も極めて好調だ。しかし、ピッチ上での結果が伴わず、もし降格となれば、クラブは期待を大きく下回る成績に終わったチームに決着をつけるため、移籍市場で多くの選手を手放す可能性もある。 トッテナムの選手層は、Transfermarktのデータによると8億ユーロ以上の価値があり、直近の移籍市場だけで、移籍金の収支は1億8200万ユーロという巨額に達した。降格は経済面だけでなく、スポーツ面でも甚大な影響を及ぼすことになるだろう。 しかし、経済面についてはクラブはすでに備えを講じている。『The Athletic』の報道によると、トップチームの選手の大半の契約には、チャンピオンシップへの降格時に給与が自動的に減額される（最大50％）という条項が含まれているという。

もしトッテナムが降格した場合、移籍市場におけるチームの動向はどのように変わるだろうか？ もちろんこれはあくまで仮定であり、時期尚早な推測に過ぎない。プレミアリーグ残留が実現すれば状況は一変し、クラブは一息つくことができ、夏には補強を行うものの、選手層を根本から刷新することはないだろう。しかし、もし降格すれば、選手たちはこぞって去ることになるだろう。 スパーズのスター選手たちが、プレミアリーグのスポットライトもなく、給与も削減された状態で、下位リーグに残留することを受け入れるとは考えにくい。そのため、多くの選手が退団を望むと予想される。パルヒニャのようなレンタル移籍中の選手を除けば、次の移籍市場で誰が去る可能性があるのかを見てみよう。