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トッテナムが移籍金を設定する中、バルセロナはクリスティアン・ロメロの獲得に動き出した。
トッテナムの状況がロメロの移籍に影響を与える可能性がある
バルセロナは来季に向けて守備補強を探っており、トッテナムのCBロメロへの関心を強めている。スポーツ紙『Sport』によると、スポーツディレクターのデコはバストーニ獲得を断念し、アルゼンチン代表ロメロを最優先ターゲットに据えた。
バルサはセンターバックに多額を投資するつもりはなく、予算の重点は依然として攻撃陣の補強とマーカス・ラッシュフォードの去就にある。それでも総額が許容範囲なら、コーチングスタッフはロメロの獲得を承認する方針だ。
トッテナムのリーグ順位も交渉を左右する。降格回避を目指すスパーズは最終戦でエバートンと対戦し、その結果がロメロの移籍金に影響する可能性がある。それでもバルセロナは、結果に関わらずロメロが移籍すると見ている。
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バルセロナは現在の評価額での獲得に消極的だ
報道によると、バルセロナはロメロが今夏トッテナムを退団すると見込んでいる。移籍金は、トッテナムが降格するかで大きく変わる。残留なら6000万ユーロを要求されているが、バルセロナはそれを払うつもりはなく、交換要員を提示してもロメロの退団希望で移籍金引き下げを狙う。
トッテナムの混乱がバルサの期待を高める
ロメロとトッテナムの関係は現在、ぎくしゃくしているという報道がある。このディフェンダーは、スパーズの残留争い中にもかかわらず、イングランドに残らずアルゼンチンの古巣ベルグラノで膝の怪我を回復している。この状況に一部のサポーターが不満を表明し、彼の将来をめぐる憶測がさらに高まっている。
バルセロナは、ロメロのリーダーシップとアグレッシブな守備がハンス・フリック体制に合うと判断。ローマのDFエヴァン・ンディッカも候補で、サウジ・プロリーグの低コストな選手も検討している。
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バルサは市場環境の変化を待っている
バルセロナは、守備より攻撃の補強を先にする見込みだ。ロメロ獲得は、トッテナムの最終順位と要求緩和次第。アトレティコも注目しており、夏後半に移籍可能になれば争奪戦になるかもしれない。