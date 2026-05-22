バルセロナは来季に向けて守備補強を探っており、トッテナムのCBロメロへの関心を強めている。スポーツ紙『Sport』によると、スポーツディレクターのデコはバストーニ獲得を断念し、アルゼンチン代表ロメロを最優先ターゲットに据えた。

バルサはセンターバックに多額を投資するつもりはなく、予算の重点は依然として攻撃陣の補強とマーカス・ラッシュフォードの去就にある。それでも総額が許容範囲なら、コーチングスタッフはロメロの獲得を承認する方針だ。

トッテナムのリーグ順位も交渉を左右する。降格回避を目指すスパーズは最終戦でエバートンと対戦し、その結果がロメロの移籍金に影響する可能性がある。それでもバルセロナは、結果に関わらずロメロが移籍すると見ている。