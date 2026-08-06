代表の舞台で英雄的な活躍を見せたにもかかわらず、スパンスのトッテナムでの将来は、ロベルト・デ・ゼルビの下で依然として不透明なままだ。報道によれば、このイタリア人指揮官は右SBの第一候補としてペドロ・ポロとアンディ・ロバートソンを好んでおり、退団の可能性は残されている。ただし、今夏にその価値が急上昇したこともあり、トッテナムは安価でこの戦力を手放す考えはない。

このフルバックは昨年8月に契約を延長し、2028年6月までクラブに残ることになっているため、トッテナムは交渉で優位に立っている。トッテナムはスパンスの売却の可能性に「前向き」であり、3500万ポンド前後の適切なオファーが届けば交渉に応じる用意があると伝えられている。



