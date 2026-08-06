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トッテナムが値札を設定、リヴァプールがイングランドのワールドカップ英雄獲得へ衝撃的な動きか
イラオラ、守備陣の補強を狙う
リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督は、守備陣を強化する新戦力を求めて市場を精査しているとされ、『The Sun』によれば、スペンスが主要ターゲットとして浮上している。レンヌ、リーズ・ユナイテッド、ジェノアへの複数回のローン移籍を含む、ロンドン北部での浮き沈みの激しい時期を経て、この25歳は2025-26シーズン終盤にトッテナム・ホットスパー・スタジアムでようやくリズムをつかんだ。
リヴァプールは現在、この状況を注視しており、移籍市場が閉まる前に適切な機会が訪れれば動き出す構えだ。獲得競争は厳しいものになるが、イラオラ監督の下でプレーできる魅力が決定的な要素となる可能性がある。
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トッテナムが巨額の要求額を設定
代表の舞台で英雄的な活躍を見せたにもかかわらず、スパンスのトッテナムでの将来は、ロベルト・デ・ゼルビの下で依然として不透明なままだ。報道によれば、このイタリア人指揮官は右SBの第一候補としてペドロ・ポロとアンディ・ロバートソンを好んでおり、退団の可能性は残されている。ただし、今夏にその価値が急上昇したこともあり、トッテナムは安価でこの戦力を手放す考えはない。
このフルバックは昨年8月に契約を延長し、2028年6月までクラブに残ることになっているため、トッテナムは交渉で優位に立っている。トッテナムはスパンスの売却の可能性に「前向き」であり、3500万ポンド前後の適切なオファーが届けば交渉に応じる用意があると伝えられている。
インテルが争奪戦をリード
リヴァプールによる獲得への動きは、イタリア、特にミラノの青黒側からの強い関心によってさらに複雑になっている。インテルはこのイングランド代表を、世界舞台でのパフォーマンスを受けて、サイドバックのポジションを強化するための最優先ターゲットとして位置づけている。ネラッズーリは、最近レアル・マドリーへ移籍したデンゼル・ダンフリースの長期的な後継者探しを切実に進めており、スペンスをクリスティアン・キヴのシステムに完璧に合う存在と見ている。
イタリアの名門はすでに選手側の関係者と話し合いを行っており、アンフィールドからの競争を退けるため、当初の予算を引き上げる用意があると報じられている。ベッペ・マロッタやピエロ・アウジリオを含むインテル首脳陣は、同選手の評価上昇によって移籍金がさらに高騰することを懸念している。
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サイドバックの決断が迫る
プレミアリーグの新シーズン開幕が近づく中、スペンスはイングランドのワールドカップ3位確保に貢献した後、休暇延長が認められた。DFのスペンスはトッテナムのニュージーランドおよびオーストラリアでのプレシーズンツアーを欠席し、オークランドFCやシドニーFCなどとの試合を欠場した。
報道によると、この選手はジェノアで成功を収めたイタリアへの復帰というアイデアに前向きだというが、リヴァプールのようなクラブの魅力も依然として大きな要素となっている。移籍期限が急速に迫る中、イングランドで最も成長を遂げたスターの一人を巡る争奪戦は熱を帯びている。
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