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トッテナムがリヨンからアリス・ソンバスを獲得、クラブ史上最高額。
スパーズが史上最高額の契約を締結
トッテナム・ウィメンは、リヨン所属のフランス代表DFソンバスをクラブ史上最高額の移籍金で正式に獲得した。22歳の彼女の移籍金は非公表だが、1月にシグネ・ガウプセットが加入した際の最高額（報道では37万5000ポンド以上）を上回る。ソンバスは、この夏スパーズが獲得した6人目の選手だ。
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ソンバスは新たな章を楽しみにしている
ホー氏はエリートの血統を称賛する
ソムバスの加入で、ホー監督が目指した6人の主要補強が完了した。
国内5冠と欧州制覇を経験したソムバスの経歴について、ホー監督は「彼女が理想とするチーム像にぴったりです。すでに成熟したプレーを見せ、トップ選手へ成長する資質も備えています」と語った。
ボール保持に優れ、1対1でも粘り強く、常に成長を求めるアグレッシブなディフェンダーだ。その特性がチーム強化につながると確信しており、彼女の次のステップを後押しできることを喜ばしく思う。」
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スパーズ、トップ4入りを目指す
夏の補強を早期に完了させたことは、本格的なプレシーズンを迎えるホー監督率いるチームにとって大きな強みとなる。昨シーズン11位から5位へと躍進したスパーズは、今シーズンこそトップ4入りし、上位との差を縮めることを目標とする。9月4日開幕のWSL新シーズンでは、ソンバスの国際経験と優勝経験が鍵を握る。
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