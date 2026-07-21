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OL Lyonnes v SKN St.Pölten - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

トッテナムがリヨンからアリス・ソンバスを獲得、クラブ史上最高額。

アリス・ソンバス
トッテナムウィメン
WSL
オリンピック・リヨン
ディヴィジオン1フェミニン

トッテナム・ホットスパー・ウィメンは、リヨンからフランス代表DFアリス・ソンバスをクラブ史上最高額（金額非公開）で獲得した。フランスで多数のタイトルを取ったこのセンターバックの加入は、新シーズンを迎えるマーティン・ホー監督率いるチームに大きな守備力強化をもたらす。

  • スパーズが史上最高額の契約を締結

    トッテナム・ウィメンは、リヨン所属のフランス代表DFソンバスをクラブ史上最高額の移籍金で正式に獲得した。22歳の彼女の移籍金は非公表だが、1月にシグネ・ガウプセットが加入した際の最高額（報道では37万5000ポンド以上）を上回る。ソンバスは、この夏スパーズが獲得した6人目の選手だ。



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  • Germany v France - Women's Nations League 2025 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    ソンバスは新たな章を楽しみにしている

    わずか16歳でレ・フェノットでプロデビューした彼女は、タイ系選手として初めて女子チャンピオンズリーグで優勝し、歴史に名を刻んだ。

    ユーロ2025のフランス代表に招集され経験を積んだ彼女は、トッテナムでの新天地に意欲を示している。公式サイトでソンバットは「周囲と何度も話し合い、移籍は次のステップだと感じました」語った。

    「私にとってこれは大きな意味があります。新しいチームで、前クラブでの6年間を経て新たな挑戦です。シーズンが始まるのが待ちきれません。このリーグは競争が激しく、厳しい試合が何より楽しみです。」

  • ホー氏はエリートの血統を称賛する

    ソムバスの加入で、ホー監督が目指した6人の主要補強が完了した。

    国内5冠と欧州制覇を経験したソムバスの経歴について、ホー監督は「彼女が理想とするチーム像にぴったりです。すでに成熟したプレーを見せ、トップ選手へ成長する資質も備えています」と語った。

    ボール保持に優れ、1対1でも粘り強く、常に成長を求めるアグレッシブなディフェンダーだ。その特性がチーム強化につながると確信しており、彼女の次のステップを後押しできることを喜ばしく思う。」

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  • World Sevens Football - Day TwoGetty Images Sport

    スパーズ、トップ4入りを目指す

    夏の補強を早期に完了させたことは、本格的なプレシーズンを迎えるホー監督率いるチームにとって大きな強みとなる。昨シーズン11位から5位へと躍進したスパーズは、今シーズンこそトップ4入りし、上位との差を縮めることを目標とする。9月4日開幕のWSL新シーズンでは、ソンバスの国際経験と優勝経験が鍵を握る。