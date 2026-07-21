トッテナムがリヨンからアリス・ソンバスを獲得、クラブ史上最高額。

ソムバスの加入で、ホー監督が目指した6人の主要補強が完了した。

国内5冠と欧州制覇を経験したソムバスの経歴について、ホー監督は「彼女が理想とするチーム像にぴったりです。すでに成熟したプレーを見せ、トップ選手へ成長する資質も備えています」と語った。

ボール保持に優れ、1対1でも粘り強く、常に成長を求めるアグレッシブなディフェンダーだ。その特性がチーム強化につながると確信しており、彼女の次のステップを後押しできることを喜ばしく思う。」