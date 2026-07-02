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Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

トッテナムがラファエル・レオの獲得を打診。ACミランの新監督ルーベン・アモリムは、このポルトガル人ウインガーを戦力外と判断した。

移籍情報
トッテナム
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ACミランのルーベン・アモリム新監督がウインガー、ラファエル・レアオを戦力外と判定。このため、トッテナムに獲得打診があったと報じられている。ミランは今夏、このポルトガル人アタッカーの買い手を探しており、プレミアリーグでの大型移籍につながる可能性もある。

  • ACミラン、ウインガー放出へ

    ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ACミランはレアオとの契約解消を決め、トッテナムに獲得の機会を提示した。5位に終わった波乱のシーズンの後、財政難から選手売却が迫られている。

    新監督のルーベン・アモリムはレアオを構想外としている。2025-26シーズンはリーグ31試合で10ゴールにとどまり、ファンからブーイングを受けるなど、本人にとっても苦しい1年だった。通算291試合80ゴールながら、ミランは完全移籍で6000万ユーロ、買い取り義務付きレンタルなら7000万ユーロを要求する見込みだ。


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  • Rafael Leao MilanGetty Images

    プレミアリーグ昇格の夢は still alive

    レアオはイタリアを離れ、イングランドのサッカーが自分のスタイルに合っていると公言している。Sport TVのインタビューでは「チーム戦術のせいで力を発揮できず、新しい挑戦が必要だ。イタリアリーグも進化しているが、私のプレースタイルにはプレミアリーグやラ・リーガの方が合う」と語った。

    彼はマッシミリアーノ・アッレグリ前監督の下で中央ポジションを強いられ、苦戦していた。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルへの敬意も示したが、現時点ではトッテナムが最も現実的な移籍先とされている。

  • トッテナムの再建が新たなスタートをもたらす

    トッテナムへの移籍は、レアオにとってキャリアと自信を取り戻す絶好の機会だ。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、攻撃陣がスペースを活かす戦術を採用しており、これはレアオの強みにぴったり合う。彼は2019年、スポルティングからフランスへ移籍した後、リールからミランへ4950万ユーロで加入した。


  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    ワールドカップ特集

    所属クラブの将来を決める前に、レアオは2026年W杯のポルトガル代表としての任務に集中する。グループステージで3試合途中出場し1得点を挙げたレアオは、現在ベスト32のクロアチア戦に向け準備を進めている。勝者はベスト16でスペインと対戦する。

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