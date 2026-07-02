レアオはイタリアを離れ、イングランドのサッカーが自分のスタイルに合っていると公言している。Sport TVのインタビューでは「チーム戦術のせいで力を発揮できず、新しい挑戦が必要だ。イタリアリーグも進化しているが、私のプレースタイルにはプレミアリーグやラ・リーガの方が合う」と語った。

彼はマッシミリアーノ・アッレグリ前監督の下で中央ポジションを強いられ、苦戦していた。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルへの敬意も示したが、現時点ではトッテナムが最も現実的な移籍先とされている。