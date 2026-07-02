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トッテナムがラファエル・レオの獲得を打診。ACミランの新監督ルーベン・アモリムは、このポルトガル人ウインガーを戦力外と判断した。
ACミラン、ウインガー放出へ
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ACミランはレアオとの契約解消を決め、トッテナムに獲得の機会を提示した。5位に終わった波乱のシーズンの後、財政難から選手売却が迫られている。
新監督のルーベン・アモリムはレアオを構想外としている。2025-26シーズンはリーグ31試合で10ゴールにとどまり、ファンからブーイングを受けるなど、本人にとっても苦しい1年だった。通算291試合80ゴールながら、ミランは完全移籍で6000万ユーロ、買い取り義務付きレンタルなら7000万ユーロを要求する見込みだ。
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プレミアリーグ昇格の夢は still alive
レアオはイタリアを離れ、イングランドのサッカーが自分のスタイルに合っていると公言している。Sport TVのインタビューでは「チーム戦術のせいで力を発揮できず、新しい挑戦が必要だ。イタリアリーグも進化しているが、私のプレースタイルにはプレミアリーグやラ・リーガの方が合う」と語った。
彼はマッシミリアーノ・アッレグリ前監督の下で中央ポジションを強いられ、苦戦していた。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルへの敬意も示したが、現時点ではトッテナムが最も現実的な移籍先とされている。
トッテナムの再建が新たなスタートをもたらす
トッテナムへの移籍は、レアオにとってキャリアと自信を取り戻す絶好の機会だ。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、攻撃陣がスペースを活かす戦術を採用しており、これはレアオの強みにぴったり合う。彼は2019年、スポルティングからフランスへ移籍した後、リールからミランへ4950万ユーロで加入した。
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ワールドカップ特集
所属クラブの将来を決める前に、レアオは2026年W杯のポルトガル代表としての任務に集中する。グループステージで3試合途中出場し1得点を挙げたレアオは、現在ベスト32のクロアチア戦に向け準備を進めている。勝者はベスト16でスペインと対戦する。