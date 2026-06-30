トッテナムがマンチェスター・ユナイテッドを抑え、マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得。スパーズがウェストハムのMF争奪戦に勝利し、レッドデビルズは悔しさをにじませた。

トッテナムが大型補強を成功させた一方、マンチェスター・ユナイテッドには痛手となった。ユナイテッドはMF獲得に本腰を入れており、マイケル・キャリックはカゼミーロ離脱後の中盤を活性化する最適任者と評価していた。しかしウェストハムの強気な移籍金に躊躇し、交渉でライバルに先手を許した。

クラブは「消耗戦となる入札合戦」を避け、内部評価額を貫いた。5月以降も交渉を続けたが、同選手がプロジェクトに完全にコミットしている確信が持てず、過大支払いを拒んだ。