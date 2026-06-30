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トッテナムがマンチェスター・ユナイテッドを抑え、マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得。スパーズがウェストハムのMF争奪戦に勝利し、レッドデビルズは悔しさをにじませた。
スパーズ、フェルナンデスの移籍金でクラブ記録更新
スカイ・スポーツによると、トッテナムはウェストハムと8500万ポンドで合意し、フェルナンデスの獲得目前。21歳のポルトガル代表MFはまもなくメディカルチェックを受け、クラブは歴史的移籍の書類手続きを最終段階へ進めている。
ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で再構築を進めるクラブの強い意志を示す移籍となる。
この移籍金はクラブ記録となり、2024年8月にボーンマスからドミニク・ソランケを獲得した際の6500万ポンドを大きく上回る。
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マンチェスター・ユナイテッド、最優先ターゲットの獲得失敗
トッテナムが大型補強を成功させた一方、マンチェスター・ユナイテッドには痛手となった。ユナイテッドはMF獲得に本腰を入れており、マイケル・キャリックはカゼミーロ離脱後の中盤を活性化する最適任者と評価していた。しかしウェストハムの強気な移籍金に躊躇し、交渉でライバルに先手を許した。
クラブは「消耗戦となる入札合戦」を避け、内部評価額を貫いた。5月以降も交渉を続けたが、同選手がプロジェクトに完全にコミットしている確信が持てず、過大支払いを拒んだ。
プレミアリーグの強豪の台頭
フェルナンデスは短期間で頭角を現し、プレミアリーグ屈指のオールラウンドMFに成長した。昨季のデータでは走行距離が常にリーグ上位10位以内に入るなど、驚異的なワークレートを示している。サウサンプトンのサイモン・ラスク氏など、過去に彼と働いた人々にとって、彼がフィジカル面で強力な選手になったことは当然のことだ。
「彼のタックル数が多いのは当然だ。話したりプレーを観察したりして、それが彼の強みだと分かっていた」とラスクはスカイ・スポーツに語った。
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キャリックの再建は続く
フェルナンデスの獲得失敗により、移籍市場が進むにつれマンチェスター・ユナイテッドには大きな穴が残された。マイケル・キャリックは、クラブの長期的な方向性にとって今夏がいかに重要であるかをすでに示唆していた。5月にチーム体制の刷新について語った際、キャリックは次のように述べた。「明らかにやるべきことはある。 「選手も去るし、やるべきことは分かっている。今回の移籍市場が特別重要なわけではないが、クラブとしてこの機会を最大限に活用するだけだ」と語った。