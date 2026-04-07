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トッテナムがマンチェスター・シティのGKジェームズ・トラフォードをターゲットにしており、グイリエルモ・ヴィカリオの後任として獲得を目指している。一方、インテルは夏の移籍市場での獲得に向け準備を進めている。
インテルがビカリオ獲得競争をリード
ヴィカリオの北ロンドンでのキャリアは、わずか2シーズンで幕を閉じようとしているようだ。報道によると、27歳の同選手は、今度の移籍期間中に退団できるようすでに合意に達しているという。トッテナムが大幅なチーム再編に備える中、イタリアの強豪インテルが、このアズーリのスター選手をセリエAに呼び戻すための争奪戦をリードしている。
同GKは現在、ヘルニアの手術を受けて離脱中であり、今週末に控える新監督ロベルト・デ・ゼルビの初陣となるサンダーランド戦への出場は極めて不透明な状況だ。
トッテナムが予想外の降格争いに巻き込まれる中、ヴィカリオは安定性とチャンピオンズリーグ出場が保証された環境を求めていると見られており、スパーズが近い将来にそれを提供できる可能性は低いとみられている。
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ジェームズ・トラフォードが最有力候補に浮上
英紙『ザ・サン』によると、トッテナムはゴールキーパーの穴を埋めるため、マンチェスター・シティのトラフォードを注視しているという。
22歳のイングランド代表GKは、バーンリーの降格を受けて昨夏、2700万ポンドの移籍金でエティハド・スタジアムに復帰したが、夏に加入したジャンルイジ・ドンナルンマの後塵を拝し、レギュラーの座を確保できずにいる。
先日のFAカップ・リヴァプール戦（4-0で勝利）では先発出場したものの、トラフォードはドンナルンマの加入以来、プレミアリーグでは出場機会を得られていない。
スパーズがトラフォード獲得競争でリード
スパーズはこの若き選手の獲得をめぐり激しい競争に直面しており、ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラも彼の動向を注視している。ニューカッスルは昨年、トラフォードの獲得にあと一歩のところまで迫っており、シティが売却を決断した場合でも、依然として有力な候補と見なされている。
しかし、ロンドンのクラブで不動の正ゴールキーパーとなるという魅力が、トラフォードをデ・ゼルビ監督の改革に参加させるきっかけとなるかもしれない。
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デ・ゼルビのゴールキーパー問題
デ・ゼルビの就任に伴い、クラブの長期的な戦術方針、特にゴールキーパーの起用に関して、早々に疑問の声が上がっている。 このイタリア人監督はブライトン時代にバート・フェルブルッゲンと共働しており、このオランダ人監督もまた、クラブの候補リストの上位に挙がっていると報じられている。もしヴィカリオがサンダーランド戦に出場できない場合、デ・ゼルビ監督はアントニン・キンスキーを起用せざるを得なくなるかもしれない。キンスキーは、先日のアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦で開始わずか17分で交代させられた後、挽回を強く望んでいる。