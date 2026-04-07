ヴィカリオの北ロンドンでのキャリアは、わずか2シーズンで幕を閉じようとしているようだ。報道によると、27歳の同選手は、今度の移籍期間中に退団できるようすでに合意に達しているという。トッテナムが大幅なチーム再編に備える中、イタリアの強豪インテルが、このアズーリのスター選手をセリエAに呼び戻すための争奪戦をリードしている。

同GKは現在、ヘルニアの手術を受けて離脱中であり、今週末に控える新監督ロベルト・デ・ゼルビの初陣となるサンダーランド戦への出場は極めて不透明な状況だ。

トッテナムが予想外の降格争いに巻き込まれる中、ヴィカリオは安定性とチャンピオンズリーグ出場が保証された環境を求めていると見られており、スパーズが近い将来にそれを提供できる可能性は低いとみられている。



