トッテナムがマンチェスター・シティのウインガー、サヴィーニョを6500万ポンドで獲得間近。夏の補強が続く。

『デイリー・メール』紙によると、トッテナムはマンチェスター・シティのサヴィーニョを6500万ポンドで獲得する契約をまとめる見込みだ。スパーズは昨夏からこのブラジル代表に注目していたが、移籍は実現していなかった。22歳の同選手は、今や北ロンドンのクラブへの加入が確実視されている。

デ・ゼルビ体制の下、今夏すでに2億ポンド超を投資したトッテナムは、移籍市場終了前にさらに補強する余地があるとされる。

シティでは昨季プレミアリーグ24試合に出場も1得点のみだったが、スパーズはデ・ゼルビ体制で彼が重要な役割を果たすと確信している。



