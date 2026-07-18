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トッテナムがマンチェスター・シティのウインガー、サヴィーニョを6500万ポンドで獲得間近。夏の補強が続く。
スパーズ、サヴィーニョ獲得へ動き加速
『デイリー・メール』紙によると、トッテナムはマンチェスター・シティのサヴィーニョを6500万ポンドで獲得する契約をまとめる見込みだ。スパーズは昨夏からこのブラジル代表に注目していたが、移籍は実現していなかった。22歳の同選手は、今や北ロンドンのクラブへの加入が確実視されている。
デ・ゼルビ体制の下、今夏すでに2億ポンド超を投資したトッテナムは、移籍市場終了前にさらに補強する余地があるとされる。
シティでは昨季プレミアリーグ24試合に出場も1得点のみだったが、スパーズはデ・ゼルビ体制で彼が重要な役割を果たすと確信している。
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ソーシャルメディア上の「スーツケース」に関する投稿
このウインガーは、スーツケースの写真をInstagramストーリーに投稿し、「ちょっと遊びに行くよ」とコメント。この投稿で、マンチェスターを去るのではないかとの憶測がサポーターの間で広がった。
マンチェスター・シティは後任を探しており、パリ・サンジェルマンの若手イブラヒム・ムバイェが候補に挙がっている。トッテナム、アストン・ヴィラ、RBライプツィヒも獲得に興味があると報じられている。
デ・ゼルビ監督、トッテナムの攻撃陣を再構築中
サヴィーニョの加入は、17位に終わった昨季を受け、デ・ゼルビ監督が推進する補強策の一環だ。 デ・ゼルビ監督は攻撃陣の再構築を進め、サイドの質と層の強化を狙う。また、テルと将来について話し合い、『フットボール・ロンドン』によると、クラブが新たな攻撃オプションを求める中でも、21歳のテルに2026-27シーズンの計画で重要な役割があると伝えた。
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今後さらに到着する可能性がある。
サヴィーニョの獲得でも、トッテナムの補強は終わらない。デ・ゼルビ監督は選手層と戦術の柔軟性を高めるため、さらにフォワード2人を狙っている。
サヴィーニョの移籍が成立すれば、今夏の総支出は3億ポンドを超える見込みだ。すでにサンドロ・トナリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得している。
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