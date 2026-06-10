トッテナムがマルコス・セネシの獲得を正式発表。再建を進めるロベルト・デ・ゼルビ監督は、新加入DFの適応力を称賛。

3月下旬に就任し、7試合で3勝2分け2敗と最終節でプレミアリーグ残留を決めたデ・ゼルビ監督は、元フェイエノールトのスター選手獲得に意欲を示している。

フリー移籍についてデ・ゼルビ監督は「マルコスは経験豊富で、ボール捌きが巧みだ。闘争心もあり、守備強化とフォーメーションの柔軟性向上に期待できる。ポゼッション重視のチームでプレーする術を知り、試合の流れを読む力と精神の強さも備えている」と評価した。

昨季はリーグ37試合を含む39試合に出場し、その価値を示した。