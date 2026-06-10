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トッテナムがマルコス・セネシの獲得を正式発表。再建を進めるロベルト・デ・ゼルビ監督は、新加入DFの適応力を称賛。
ロンドン北部の新章
トッテナムは、国際移籍承認が下り次第、セネシが7月1日に正式加入すると発表した。このベテランDFは、2022年にフェイエノールトから1500万ユーロで加入したボーンマスで4シーズン活躍した後、トッテナムに加入する。
本人は「スパーズの選手になれて光栄だ。クラブのビジョンに共感し、早く仲間入りしたい」と語った。
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素晴らしい実績とリーダーシップ
このセンターバックは、ボーンマスで128試合6得点、フェイエノールトで116試合9得点を記録し、首都のクラブへ加入した。彼は「ピッチに立つたびにファンに誇りを与え、クラブを本来の場所へ導く」と抱負を語った。 「ピッチに立つたびにファンに誇りを与え、クラブを本来の場所へ導くため全力で戦う」 トッテナムでタイトルを勝ち取りたい。その実現に向けて、できる限りのことをするつもりだ。」スポーツディレクターのヨハン・ランゲは「マルコスは質の高さ、知性、リーダーシップを兼ね備えたディフェンダーだ。トップレベルでの経験、ボールを持った時の落ち着き、一球一球を競い合う意欲は、我々のプレースタイルに完璧に合致している」と称えた。
デ・ゼルビ監督の下での戦術的な柔軟性
3月下旬に就任し、7試合で3勝2分け2敗と最終節でプレミアリーグ残留を決めたデ・ゼルビ監督は、元フェイエノールトのスター選手獲得に意欲を示している。
フリー移籍についてデ・ゼルビ監督は「マルコスは経験豊富で、ボール捌きが巧みだ。闘争心もあり、守備強化とフォーメーションの柔軟性向上に期待できる。ポゼッション重視のチームでプレーする術を知り、試合の流れを読む力と精神の強さも備えている」と評価した。
昨季はリーグ37試合を含む39試合に出場し、その価値を示した。
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このディフェンダーの将来はどうなるのか？
セネシは7月1日に新チームに合流し、プレシーズン準備を開始する。トッテナムは夏に多忙な日程を控え、デ・ゼルビ監督は守備の安定のため彼の堅実な守備力を期待する。ファンは間もなく始まるプレミアリーグでこのアルゼンチン人選手のプレーを楽しみにしている。